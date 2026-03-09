Top 3 tỷ phú người Ả Rập giàu nhất thế giới 2025: Những “ông trùm” quyền lực của kinh tế Trung Đông

1. Top 3 tỷ phú người Ả Rập giàu nhất thế giới 2025: Hoàng tử Alwaleed bin Talal Al Saud đứng đầu

Hoàng tử Alwaleed bin Talal Al Saud là cháu trai của Quốc vương Abdulaziz Al Saud, người sáng lập vương quốc Ả Rập Xê Út, và là con trai của Hoàng tử Talal bin Abdulaziz. Ông sinh năm 1955 và là một doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng người Ả Rập Xê Út, thường được coi là một trong những người giàu nhất thế giới Ả Rập với tài sản ròng ước tính khoảng 16,5 - 17,4 tỷ USD vào năm 2025 (theo Forbes).

Hoàng tử Alwaleed bin Talal Al Saud. (Nguồn: Mohammad Obaidi/Bloomberg)

Năm 2025, ông là người duy nhất trong số các tỷ phú Ả Rập năm 2017 trở lại danh sách, đồng thời đứng đầu trong số 15 tỷ phú Ả Rập góp mặt năm nay. Vị trí toàn cầu của ông trên bảng xếp hạng là 128.

Hoàng tử Alwaleed là người sáng lập và Chủ tịch Kingdom Holding Company – tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Riyadh. Thông qua công ty này, ông đã rót vốn vào nhiều thương hiệu toàn cầu như Citigroup, Apple, Twitter, Four Seasons hay News Corp. Nhờ chiến lược đầu tư đa dạng hóa, vị hoàng tử Saudi Arabia không chỉ xây dựng được khối tài sản khổng lồ mà còn trở thành gương mặt có ảnh hưởng trong giới tài chính quốc tế.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Alwaleed bin Talal cũng được biết đến với các hoạt động từ thiện lớn. Ông từng cam kết dành phần lớn tài sản cá nhân cho các quỹ nhân đạo nhằm hỗ trợ giáo dục, y tế và giảm nghèo ở nhiều quốc gia.

Khối tài sản của Hoàng tử Alwaleed bin Talal Al Saud.

Biến cố xảy ra vào tháng 11/2017, Hoàng tử Alwaleed bin Talal Al Saud đã bị bắt giữ vào tháng cùng hơn 200 quan chức và doanh nhân trong chiến dịch chống tham nhũng do Thái tử Mohammed bin Salman phát động. Ông bị giam lỏng tại khách sạn Ritz-Carlton, Riyadh và được trả tự do sau gần 3 tháng, được cho là đã đạt thỏa thuận tài chính.Ông bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền, hối lộ và tống tiền, tuy nhiên ông phủ nhận các cáo buộc này.

Sự kiện này gây chấn động giới kinh doanh quốc tế vì Alwaleed là nhà đầu tư lớn trên toàn cầu (Twitter, Citigroup, Lyft). Vụ bắt giữ cũng phản ánh cuộc cải cách kinh tế và chính trị mạnh mẽ tại Ả Rập Xê Út.

Trước đó, hoàng tử Alwaleed bin Talal từng theo học tại Menlo College (California, Mỹ). Nhiều chuyên gia cho rằng quãng thời gian học tập tại Mỹ đã giúp ông hình thành tư duy kinh doanh mang màu sắc phương Tây, từ đó trở thành một trong những nhà đầu tư Saudi Arabia được giới doanh nhân Mỹ đặc biệt quan tâm.

Sau khi tốt nghiệp, Alwaleed khởi đầu sự nghiệp với số vốn khá khiêm tốn: 30.000 USD tiền hỗ trợ từ gia đình, khoản vay 300.000 USD cùng một căn nhà do cha ông mua. Từ nền tảng ban đầu này, ông bắt đầu bước vào lĩnh vực đầu tư và dần xây dựng danh tiếng trên thị trường tài chính.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1991, khi ở tuổi 31, Alwaleed quyết định rót vốn vào Citicorp – một quyết định sau này được đánh giá là cực kỳ táo bạo và được xem là thành công lớn nhất của vị hoàng tử này. Thương vụ đã mang lại khoản lợi nhuận khoảng 800 triệu USD cho ông. Đến năm 2005, giá trị khoản đầu tư đã tăng lên khoảng 10 tỷ USD, giúp Alwaleed trở thành một trong những nhà đầu tư nổi bật nhất thế giới Ả Rập.

2. Tỷ phú Sulaiman Al Habib

Với khối tài sản ròng ước tính 10,9 tỷ USD, tỷ phú Sulaiman Al Habib, 73 tuổi, là một trong những tỷ phú nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Ả Rập Xê Út. Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (HMG) có trụ sở tại Riyadh.

Tỷ phú Sulaiman Al Habib. Ảnh: Forbes

Xuất thân là một bác sĩ nhi khoa được đào tạo bài bản, ông Al Habib thành lập HMG vào năm 1995 và từng bước phát triển tập đoàn thành một trong những hệ thống y tế tư nhân lớn trong khu vực. Năm 2020, ông đưa công ty lên sàn chứng khoán (IPO), và cổ phiếu đã tăng trưởng hơn 500% kể từ đó, đưa ông vào danh sách những tỷ phú không thuộc hoàng gia giàu nhất Trung Đông.

Hiện tập đoàn sở hữu và vận hành nhiều bệnh viện, phòng khám tại các thành phố lớn của Ả Rập Xê Út, đồng thời mở rộng hoạt động sang Dubai và Bahrain. Ngoài hệ thống bệnh viện đa khoa, HMG còn phát triển chuỗi nhà thuốc cùng nhiều trung tâm y khoa chuyên sâu như điều trị vô sinh, da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị béo phì.

Trước khi trở thành doanh nhân y tế hàng đầu, vào cuối thập niên 1980, ông Al Habib từng đảm nhiệm vị trí trưởng khoa nhi tại Bệnh viện Lực lượng An ninh ở Riyadh, đặt nền tảng cho sự nghiệp sau này trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tỷ phú Sulaiman Al Habib là một trong những tỷ phú không thuộc hoàng gia giàu nhất Trung Đông.

Ông là một trong những tỷ phú tự thân, khởi đầu chỉ với một phòng khám nhỏ vào năm 1993, đến nay doanh nhân này đã xây dựng nên một đế chế chăm sóc sức khỏe trị giá khoảng 28 tỷ USD. Từ nền tảng ban đầu, hệ thống của ông đã mở rộng thành mạng lưới hơn 20 cơ sở y tế cùng 22 nhà thuốc hoạt động tại Ả Rập Xê Út, UAE và Bahrain. Không dừng lại ở đó, tập đoàn hiện còn triển khai xây dựng thêm 10 bệnh viện và trung tâm y tế mới, tiếp tục mở rộng quy mô trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khu vực Trung Đông.

Trước đó, Tập đoàn Y tế Dr. Sulaiman Al Habib đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với mức tăng trưởng đáng chú ý. Theo đó, doanh thu của tập đoàn đạt 13.707 triệu riyal Saudi Arabia (SAR), tăng 22% so với năm trước và nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích.

Lợi nhuận hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu Ả Rập Xê Út đạt 2.619 triệu SAR, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của tập đoàn đạt 2.401 triệu SAR.

Theo doanh nghiệp, sự gia tăng doanh thu và lợi nhuận hoạt động chủ yếu đến từ lượng bệnh nhân tăng mạnh cùng tỷ lệ lấp đầy giường bệnh cao hơn tại các bệnh viện và nhà thuốc thuộc hệ thống. Trong năm 2025, tập đoàn tiếp tục mở rộng mạng lưới khi đưa vào hoạt động ba cơ sở mới gồm bệnh viện Al-Hamra, Al-Kharj và Al Muhammadiyah.

3. Tỷ phú Hussain Sajwani

Tỷ phú Hussain Sajwani đứng thứ 3 trong danh sách tỷ phú Ả Rập giàu nhất thế giới 2025. Ảnh: Forbes

Doanh nhân người Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Hussain Sajwani, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch DAMAC Properties, đứng thứ ba trong danh sách những người Ả Rập giàu nhất thế giới năm 2025 do Forbes Trung Đông công bố. Ông đồng thời dẫn đầu nhóm nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực.

Theo ước tính cập nhật đến ngày 23/4, khối tài sản ròng của ông Sajwani đạt khoảng 10,2 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức 5,1 tỷ USD vào tháng 4/2024.

Hành trình đi lên của vị tỷ phú Emirati, từ xuất thân khiêm tốn đến việc xây dựng đế chế bất động sản và công nghệ mang tầm toàn cầu, được xem là minh chứng điển hình cho tinh thần khởi nghiệp và khát vọng vươn lên đang định hình câu chuyện thành công hiện đại của khu vực Vùng Vịnh.

Khối tài sản của tỷ phú Hussain Sajwani.

Sinh ra vào đầu thập niên 1950 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hussain Sajwani lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh khi cha ông điều hành cửa hàng đồng hồ và bút tại một khu chợ địa phương. Ban đầu, Sajwani dự định theo đuổi nghề y và từng nhận học bổng của chính phủ để học y khoa tại Baghdad. Tuy nhiên, sau đó ông chuyển hướng sang lĩnh vực kỹ thuật và tốt nghiệp ngành kỹ sư công nghiệp tại Đại học Washington (Mỹ).

Từ khi còn nhỏ, Hussain Sajwani đã quen với công việc kinh doanh khi thường xuyên phụ giúp cha tại cửa hàng bán đồng hồ nhỏ trong một khu chợ địa phương. Trải nghiệm sớm với môi trường buôn bán đã phần nào hình thành tư duy kinh doanh của ông sau này.

Sau khi trưởng thành, Sajwani theo học ngành kinh tế tại University of Washington và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân. Bước vào sự nghiệp, ông khởi đầu với vai trò quản lý hợp đồng tại công ty khí đốt GASCO của Abu Dhabi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Sajwani rời vị trí này để chuyển sang làm việc tại Abu Dhabi National Oil Company, một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Không lâu sau đó, ông Hussain Sajwani quay lại với lĩnh vực mà ông đam mê nhất – kinh doanh. Năm 1982, ông thành lập một công ty dịch vụ ăn uống (catering) của riêng mình. Nhờ chú trọng chất lượng thực phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, doanh nghiệp nhanh chóng tạo dựng uy tín trên thị trường, thu hút nhiều khách hàng lớn, trong đó có quân đội Mỹ và tập đoàn xây dựng Bechtel.

Bước ngoặt quan trọng xuất hiện vào năm 2001 khi chính quyền Dubai quyết định mở cửa thị trường bất động sản cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo làn sóng đầu tư quốc tế vào thành phố này. Nắm bắt cơ hội đó, năm 2002, Sajwani thành lập công ty phát triển bất động sản DAMAC Properties. Ban đầu, doanh nghiệp tập trung vào các dự án khách sạn quy mô nhỏ và khu nhà ở, trước khi nhanh chóng mở rộng sang các tổ hợp bất động sản cao cấp và nhiều dự án mang tính biểu tượng tại Dubai.

Dưới sự lãnh đạo của ông Hussain, DAMAC Properties đã vươn mình trở thành một trong những đơn vị phát triển bất động sản lớn nhất Trung Đông.

Nhiều thông tin cho biết, ông Hussain Sajwani duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông qua các dự án bất động sản cao cấp, ông đã hợp tác phát triển một số sân golf tại Dubai mang thương hiệu Trump, góp phần củng cố dấu ấn của thương hiệu này tại Trung Đông.

Trước đó, Năm 2025, Sajwani tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư toàn cầu khi cam kết rót khoảng 20 tỷ USD vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu tại Mỹ thông qua công ty EDGNEX Data Centers, cho thấy tham vọng tham gia sâu hơn vào hạ tầng số và thị trường công nghệ đang tăng trưởng nhanh.