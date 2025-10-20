Cuối ngày 20-10, giá vàng miếng SJC tăng ngược dòng thế giới

Cuối ngày 20-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 150,5 triệu đồng/lượng, bán ra 151,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng SJC của Công ty SJC, DOJI.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào, 151,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra chỉ ở mức 500.000 đồng/lượng.

Với giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, Công ty SJC giao dịch ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào, 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước tăng ngược dòng thế giới

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn được Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức cao hơn nhiều, mua vào 155,5 triệu đồng/lượng, bán ra 158,5 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều so với vàng miếng SJC.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tăng trở lại dù giá thế giới ổn định, thậm chí giảm tiếp so với buổi sáng. Lúc 18 giờ (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 4.257 USD/ounce, giảm khoảng 7 USD/ounce so với buổi sáng.

Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn sau chuỗi tăng liên tiếp thời gian qua - mốc đỉnh cao nhất lên tới 4.380 USD/ounce - trước khi lao dốc mạnh vào cuối tuần.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào cuối ngày