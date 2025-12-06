Dự trữ bạc tại London tăng mạnh: Điều gì sẽ xảy ra?

Theo LBMA, tổng lượng bạc được giữ trong các kho ở London tính đến cuối tháng 11 là 27.187 tấn, tăng 3,5% so với tháng trước. Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu đối với bạc vẫn đang duy trì ở mức cao, bất chấp biến động giá cả trên thị trường. Các nhà phân tích nhận định đây là tín hiệu tích cực, cho thấy kim loại này tiếp tục thu hút nhà đầu tư và các quỹ ETF bạc.

Bên cạnh bạc, LBMA cũng báo cáo rằng dự trữ vàng tại London đạt 8.907 tấn, tăng nhẹ 0,6% so với tháng 10. Mức tăng khiêm tốn này phản ánh rằng, mặc dù vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn, nhưng sức hút của nó trên thị trường hiện không mạnh bằng bạc, vốn đang hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp và đầu tư mạnh mẽ.

Bạc tăng giá mạnh trong năm nay

Dự trữ kim loại quý tại London thường phản ánh cả nhu cầu thực tế lẫn chiến lược đầu tư. Khi các quỹ đầu tư và nhà máy sử dụng bạc tăng mua, lượng kim loại lưu kho tại London tăng theo. Đồng thời, các biến động kinh tế và chính sách tiền tệ quốc tế cũng tác động tới quyết định giữ hay giải phóng dự trữ. Sự gia tăng dự trữ bạc trong tháng 11 có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho các đợt mua bán mạnh trong cuối năm.