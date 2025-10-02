Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cuối ngày 2-10, giá vàng tăng nhanh

Sự kiện: Giá vàng
Giá vàng thế giới bật tăng mạnh nhanh vào cuối ngày, dù giá vàng miếng SJC ổn định.

Cuối ngày 2-10, các công ty vàng lớn tiếp tục duy trì đà ổn định đối với giá vàng miếng SJC, quanh mức mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng ổn định trong 2 ngày qua, và đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng duy trì mốc cao quanh 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Đây là diễn biến khá bất ngờ nếu so với đà tăng tiếp của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.881 USD/ounce, tăng hơn chục USD mỗi ounce so với buổi sáng. Kim loại quý trên sàn quốc tế tiếp tục đi lên, hướng tới mốc 3.900 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh vào cuối ngày, trong khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ổn định

Giá vàng lên cao nhất lịch sử trước những lo ngại của nhà đầu tư về các yếu tố bất định từ thị trường quốc tế, với diễn biến mới nhất là tác động của Chính phủ Mỹ đóng cửa. Dữ liệu mới nhất từ các báo cáo việc làm của khu vực tư nhân Mỹ cho thấy, số lượng việc làm mới trong tháng 9 bị cắt giảm khi các công ty ở nước này cắt giảm nhân sự.

Theo giới phân tích, dữ liệu việc làm yếu kém đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, tiếp tục chu kỳ giảm lãi suất. Lãi suất thấp, đồng USD hạ nhiệt sẽ thúc đẩy giá vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 123,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, hướng tới mốc đỉnh lịch sử

Theo Thái Phương

Nguồn: [Link nguồn]

02/10/2025 17:49 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
