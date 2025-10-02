Kinh tế 24h: Giá vàng miếng SJC vượt xa mốc 138 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC vượt xa mốc 138 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 1/10, giá vàng miếng SJC đạt 136,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 138,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 400.000 đồng so với buổi sáng, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng trong ngày. Vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng tăng, đạt 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 134,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 400.000 đồng. Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, theo đà tăng mạnh của giá thế giới.

Giá vàng quốc tế chạm 3.887 USD/ounce, tiến gần 3.900 USD/ounce, tăng 40 USD so với phiên trước và 480 USD (14%) trong tháng 9, đạt mức cao lịch sử. Đà tăng được thúc đẩy bởi lo ngại nợ công Mỹ gia tăng khi chính phủ đóng cửa, khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn. BMO Capital Markets dự báo giá vàng trung bình quý IV/2025 đạt 3.900 USD/ounce, tăng 8% so với dự đoán trước, và có thể vượt 4.000 USD/ounce trong năm 2026.

Giá vàng thế giới quy đổi khoảng 123,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 14,5 triệu đồng/lượng. Dù có cảnh báo về chuỗi tăng nóng, giới phân tích không cho rằng đà tăng sẽ sớm dừng lại, do bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Thị trường trong nước cũng sôi động, với người dân xếp hàng mua vàng bất chấp chênh lệch giá lớn, phản ánh tâm lý tích trữ trước biến động kinh tế.

Bộ trưởng Công Thương nói về cơ chế giá điện mới

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhận định cơ chế giá điện hiện nay thiếu minh bạch, tồn tại bù chéo giữa các nhóm khách hàng và vùng miền, người tiêu dùng chưa được chọn đơn vị bán điện. Tại hội nghị về thị trường điện cạnh tranh, ông nhấn mạnh cần cải cách để hình thành thị trường sòng phẳng, thúc đẩy đầu tư năng lượng, đáp ứng mục tiêu tăng công suất nguồn điện gấp ba (từ 81.000 MW lên 234.000-251.000 MW trong 5 năm) theo Quy hoạch Điện VIII và Nghị quyết 70.

Ông Bùi Quốc Hoan (EVNSPC) cho rằng cơ chế giá điện là yếu tố cốt lõi, cần cho phép đàm phán giá bán lẻ linh hoạt giữa bên bán và khách hàng, trong khi áp giá thống nhất cho những ai không tham gia thị trường. Ông Nguyễn Anh Tuấn (Hiệp hội Năng lượng) nhấn mạnh thị trường thiếu “người bán” khi chỉ 38% công suất tham gia, kiến nghị các nhà máy điện, kể cả BOT và năng lượng tái tạo sau ưu đãi, phải tham gia thị trường để phản ánh đúng cung-cầu.

Hiệp hội ủng hộ cơ chế giá điện theo khu vực hoặc nút (nodal pricing) để định hướng đầu tư chính xác, khuyến khích khách hàng lớn tham gia. Chuyên gia Hà Đăng Sơn đề xuất giá điện linh hoạt, gắn với tiêu thụ và công nghệ mới, cho phép EVN điều chỉnh giá theo tín hiệu thị trường. Bộ trưởng Diên nhấn mạnh cải cách là mệnh lệnh, không còn chỗ cho sự chần chừ để đạt mục tiêu phát triển năng lượng minh bạch và hiệu quả.

Mẹ ông Nguyễn Văn Tuấn sắp chi gần 700 tỷ đồng gom cổ phiếu Gelex

Bà Đào Thị Lơ, mẹ ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Gelex, đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu GEX từ 6/10 đến 4/11, với chi phí khoảng 672 tỷ đồng, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, bà Lơ sẽ nâng sở hữu tại Gelex từ 3,04% lên 4,37%, đưa tổng sở hữu của bà và ông Tuấn (213,2 triệu cổ phiếu) lên 28% vốn tập đoàn. Cổ phiếu GEX tăng 200% từ đầu năm, đạt 56.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 1/10.

Gelex, thành lập năm 1990, chuyển thành công ty đa ngành từ 2015 sau khi Bộ Công Thương thoái 79% vốn Nhà nước. Doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất thiết bị điện, bất động sản, khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, nước sạch. Nửa đầu năm 2025, Gelex ghi nhận doanh thu thuần 18.047 tỷ đồng (tăng 21%), lãi sau thuế 1.642 tỷ đồng (tăng 24,3%), hoàn thành 72,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty dự kiến chi 722 tỷ đồng trả cổ tức tạm ứng năm 2025, tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu), thanh toán ngày 10/10, với hơn 902 triệu cổ phiếu lưu hành. Động thái mua cổ phiếu của bà Lơ diễn ra trong bối cảnh Gelex có kết quả kinh doanh tích cực và giá cổ phiếu tăng mạnh, phản ánh niềm tin vào triển vọng phát triển của tập đoàn trong các lĩnh vực chiến lược.

Chính phủ đóng cửa tác động thế nào đến thị trường tài chính Mỹ?

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ 1/10 do bất đồng ngân sách giữa hai đảng, chỉ duy trì chức năng thiết yếu. Đây là lần đóng cửa đầu tiên sau gần 7 năm, gây ảnh hưởng thị trường tài chính. USD giảm, với Dollar Index xuống 97,5, thấp nhất tuần, còn giá vàng lập kỷ lục 3.875 USD/ounce. Chứng khoán Mỹ tăng tuần trước, nhưng chỉ số tương lai S&P 500 và Nasdaq giảm 0,5%.

Việc hoãn công bố báo cáo việc làm, lạm phát khiến nhà đầu tư và Fed thiếu dữ liệu dự báo xu hướng vĩ mô, buộc Fed có thể duy trì kế hoạch giảm lãi suất 2 lần (0,25% mỗi lần) trong năm. Nhà đầu tư thận trọng, dựa vào dữ liệu thay thế, làm tăng chênh lệch lãi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn và dài.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) chỉ hoạt động với 9% nhân sự, hạn chế xét duyệt IPO, điều tra sai phạm, giám sát thị trường. Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) ngừng gần hết hoạt động, hoãn báo cáo giao dịch hợp đồng tương lai. Hoạt động IPO bị đình trệ, ảnh hưởng sự sôi động của thị trường. Hồ sơ định kỳ của doanh nghiệp vẫn được xử lý nếu có kinh phí, nhưng chưa rõ thời gian duy trì.

Dù vậy, các cơ quan quản lý ngân hàng và bảo vệ người tiêu dùng hoạt động bình thường do không phụ thuộc ngân sách Quốc hội. Trong quá khứ, đóng cửa chính phủ gây thiệt hại kinh tế hạn chế, nhưng lần này có thể nghiêm trọng hơn do kinh tế Mỹ mong manh và thiếu dữ liệu quan trọng.