Sáng 2-10, cửa hàng vàng nhỏ niêm yết giá vàng miếng SJC rất cao

Sáng 2-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua nhưng đang là mốc cao nhất của giá vàng miếng tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng miếng SJC tự do lên cao nhất lịch sử

Dù giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng cao, các chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn khi người dân mua vàng qua chợ mạng hoặc mua tại các cửa hàng không được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Hiện, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các điểm kinh doanh vàng miếng được cấp phép phải có bảng hiệu thông báo cho khách hàng biết.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại tăng tiếp lên mốc cao mới, quanh 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng.

Đặc biệt, các cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC mua vào tới 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua.

Đây là mức giá cao nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này và đang cao hơn khoảng 5,5 triệu đồng/lượng so với giá tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao nhất từ trước tới nay

Giá vàng thế giới tăng vì đâu?

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao do ảnh hưởng từ giá thế giới. Cụ thể, tới 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mốc 3.865 USD/ounce, nhích nhẹ so với đầu ngày. Tuy nhiên, so với mức đỉnh đêm qua gần 3.900 USD, giá kim loại quý đang thấp hơn khoảng 30 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới là do chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội của quốc gia này không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1-10. Nhà đầu tư lo ngại bất ổn gia tăng và tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng liên tục tăng nhanh bất chấp các cảnh báo tăng rất nóng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 123,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC thời gian qua