Cuối ngày 17-3, nhiều thương hiệu nâng giá vàng nhẫn trơn bằng với vàng miếng SJC

Cuối ngày 17-3, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều thương hiệu khác niêm yết mua vào 180 triệu đồng/lượng, bán ra 183 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn trơn của các thương hiệu cũng đi lên, nhưng có sự khác biệt đáng kể. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn trơn mua vào 179,7 triệu đồng/lượng, bán ra 182,7 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với buổi sáng.

Một số công ty đẩy giá vàng nhẫn lên cao hơn. Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán ra vàng nhẫn trơn 182,9 triệu đồng/lượng; Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu nâng giá bán ra lên tới 183 triệu đồng/lượng – bằng với giá vàng miếng SJC.

Biên độ chênh lệch giá mua vào – bán được các đơn vị duy trì ở mức cao 3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại vào cuối ngày

Giá vàng trong nước tiếp tục ngược dòng thế giới, khi trên thị trường quốc tế, giá vàng đang giảm về sát mốc 5.000 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng liên tục giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce, khiến giới đầu tư mất ăn mất ngủ. Nhiều người băn khoăn vì sao giá vàng chưa thể bứt phá trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông vẫn căng thẳng, giá dầu thô tăng vọt và đồng USD mạnh lên…

Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân, phân tích việc giá vàng giảm trong khi giá dầu có xu hướng tăng và đồng USD mạnh lên thực chất phản ánh sự dịch chuyển dòng vốn trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng, giá dầu thường tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng. Giá dầu tăng có thể làm chi phí sản xuất và vận tải toàn cầu gia tăng, từ đó tạo áp lực lên lạm phát.

Tuy nhiên, khi nguy cơ lạm phát tăng trở lại, thị trường thường kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn, nhất là Cục dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn hoặc trì hoãn việc giảm lãi suất.

Khi lãi suất ở mức cao, đồng USD thường có xu hướng mạnh lên vì dòng vốn quốc tế tìm đến các tài sản định danh bằng USD như trái phiếu chính phủ Mỹ. Khi đó, vàng là tài sản không sinh lãi sẽ chịu áp lực giảm giá do chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng lên.

Ngoài ra, việc đồng USD tăng giá cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

"Trong dài hạn, nếu giá dầu duy trì ở mức cao kéo dài khiến lạm phát thực sự gia tăng và niềm tin vào các đồng tiền pháp định suy yếu, vàng vẫn có thể quay lại vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát. Do đó, những biến động giảm giá của vàng trong giai đoạn hiện nay chủ yếu mang tính điều chỉnh ngắn hạn trong bối cảnh thị trường đang tái cân bằng dòng vốn" – TS Lê Bá Chí Nhân nói.