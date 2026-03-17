Giá vàng

SJC Mua 180,000 Bán 183,000

BTMH Mua 180,000 Bán 183,000

USD Mua 26,051 Bán 26,321

EUR Mua 29,439 Bán 30,991

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 17/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 17/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 179,3-182,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường trong nước, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16/3. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 179,8-182,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng tăng 500.000 đồng/lượng, lên mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng quốc tế sáng nay đi lên. Lúc 8h54' ngày 17/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.023,4 USD/ounce, tăng 27,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 17/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 160,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 22h ngày 16/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.996 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.999 USD/ounce.

Sáng 17-3, giá vàng miếng SJC giảm trở lại, vẫn bỏ xa giá thế giới
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại nhưng vẫn đang cao hơn giá thế giới trên 23 triệu đồng/lượng.

-17/03/2026 11:06 AM (GMT+7)
Giá vàng Xem thêm
