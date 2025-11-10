Cuối ngày 10-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng mạnh

Lúc 16 giờ 30 ngày 10-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Một số công ty vàng khác giao dịch vàng miếng SJC chiều mua vào có sự cách biệt, như Phú Quý mua vào 147,2 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu là 148,7 triệu đồng, trong khi chiều bán ra bằng với các đơn vị khác là 150,2 triệu đồng.

Đây là diễn biến khá bất ngờ của giá vàng miếng, sau 2 tuần liên tiếp đi xuống.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào, 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn tăng ngắt mạch giảm trong 3 tuần liên tiếp.

Giá vàng trong nước tăng mạnh vào cuối ngày

Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh trở lại vào cuối ngày, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở mức 4.083 USD/ounce, tăng trên 80 USD mỗi ounce (tương đương khoảng 2,5 triệu đồng).

Giá vàng tăng trở lại khi đồng USD hạ nhiệt, nhưng tốc độ tăng khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ sau một tuần dao động quanh vùng 4.000 USD/ounce. Chỉ số USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 99,58 điểm, giảm khoảng 0,13% so với phiên trước.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, chia sẻ trên Kitco rằng dù vàng cần thêm thời gian để củng cố nhưng ông vẫn lạc quan về xu hướng trong thời gian tới. Bởi các yếu tố thúc đẩy giá vàng trong 3 năm qua vẫn còn nguyên vẹn. Sự sụt giảm gần đây của giá vàng thực sự là chưa đủ để đảo chiều xu hướng tăng giá trong năm nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.