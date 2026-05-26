Người đàn ông trúng số 18 lần trong 29 năm, câu nói về vợ gây xúc động

Robert Bevan trúng số 18 lần trong 29 năm. Ảnh: People

Robert Bevan đến từ Idaho (Mỹ) vừa trúng số độc đắc 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng), nâng tổng số lần trúng số của ông lên 18.

Lần đầu trúng số của ông Robert vào năm 1997. Lúc đó, ông là 1 trong 7 người chiến thắng và nhận một chiếc xe ô tô Chevrolet Blazer từ chương trình quay thưởng.

Kể từ đó, suốt 29 năm qua, Robert đã nhiều lần nhận các khoản thưởng lớn nhỏ khác nhau, có giá trị từ 1.000 USD (26,3 triệu đồng) đến 200.000 USD (5,2 tỷ đồng), theo NDTV.

Dẫu vậy, Bevan khẳng định thành công của mình không đến từ bất kỳ công thức bí mật hay chiến thuật toán học nào. Theo ông, việc mua vé số đơn giản chỉ là một thú vui thường ngày mà ông cùng vợ duy trì suốt nhiều năm qua. Hai người thường mua lúc đi siêu thị hay đi đổ xăng.

Tuy nhiên, với ông, điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc, mà là cuộc hôn nhân hạnh phúc, được ở bên người vợ tuyệt vời suốt 40 năm.

"Vận may thực sự của đời tôi là được sống với người vợ tuyệt vời suốt 40 năm qua", ông chia sẻ.

Lời chia sẻ chân thành của ông đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người ca ngợi tấm lòng của ông dành cho vợ.

Trước đó, Joan Ginther - nữ tiến sĩ toán học người Mỹ từng giành tổng cộng 20,4 triệu USD (hơn 537 tỷ đồng) qua 4 lần trúng số trong giai đoạn 1993–2010.

Theo Alan Salzberg, nhà thống kê cao cấp tại Salt Hill Consulting, kỹ năng toán học không phải là lý do duy nhất giúp Joan thắng giải. Cô ấy có thể đã chi một khoản tiền rất lớn để mua vé thường xuyên, qua đó gia tăng xác suất trúng giải.