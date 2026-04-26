Cái kết bi thảm của người đàn ông nghèo bất ngờ trúng số độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồng

Người đàn ông bất ngờ trúng số độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồng

Số tiền 11 tỷ đồng của trúng số từng khiến người đàn ông đổi đời.

Tôn Hạo Nhiên chỉ là một công nhân bốc xếp tại kho hàng gần ga tàu Thẩm Dương (Trung Quốc). Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình luôn chật vật.

Vợ anh, Hà Lệ Quyên , làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn nhỏ. Hai vợ chồng cùng nuôi con trai và chăm sóc cha già đã ngoài 70 tuổi.

Cuộc sống tuy nghèo nhưng khá yên ổn. Một buổi tối năm đó, sau khi tan ca, Hạo Nhiên ghé vào một quầy bán vé số ven đường và mua vài tờ cho vui. Đến hôm sau, khi dò kết quả, anh phát hiện mình trúng giải lớn.

Tổng số tiền thưởng sau thuế lên tới khoảng 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 11,5 tỷ đồng quy đổi). Tin tức lan nhanh khắp khu phố nhỏ. Nhiều người kéo đến chúc mừng, còn gia đình thì gần như không tin nổi vào vận may bất ngờ.

Sau khi nhận tiền, Hạo Nhiên quyết định nghỉ việc ở kho hàng. Anh mua một chiếc xe hơi, xây lại căn nhà mới khang trang hơn và bắt đầu nghĩ đến chuyện làm ăn.

Ban đầu, anh mở một cửa hàng bán đồ điện tử cùng vài người bạn quen ngoài xã hội. Công việc buôn bán lúc đầu khá thuận lợi.

Có tiền, Hạo Nhiên thường xuyên tổ chức tiệc tùng với bạn bè. Những buổi ăn uống kéo dài đến khuya trở thành chuyện quen thuộc.

Người thân nhiều lần khuyên anh tiết kiệm và tập trung làm ăn lâu dài, nhưng anh cho rằng số tiền trúng thưởng đủ để sống thoải mái nhiều năm.

Cái kết bi thảm của người đàn ông trúng số

Sau khoảng 2 năm, cửa hàng điện tử bắt đầu thua lỗ vì quản lý lỏng lẻo. Hạo Nhiên tiếp tục dùng tiền đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như mở quán karaoke và góp vốn vào một công ty du lịch.

Nhưng hầu hết các khoản đầu tư đều thất bại. Số tiền từng được xem là “đổi đời” dần cạn kiệt. Áp lực tài chính khiến mối quan hệ giữa anh và vợ ngày càng căng thẳng.

Theo lời hàng xóm, 2 người thường xuyên cãi vã vì chuyện tiền bạc. Không lâu sau đó, Hà Lệ Quyên quyết định đưa con trai rời khỏi nhà và chuyển đến sống ở thành phố khác.

Sau khi gia đình tan vỡ, Hạo Nhiên gần như mất phương hướng. Anh bán dần những tài sản còn lại để trả nợ. Chiếc xe hơi mua bằng tiền trúng số cũng nhanh chóng bị bán đi. Từ một người từng tiêu tiền thoải mái, Hạo Nhiên bắt đầu sống khép kín và ít giao tiếp với mọi người.

Một số người quen cho biết anh từng cố gắng mở lại việc kinh doanh nhỏ, nhưng mọi thứ đều không suôn sẻ.

Một buổi sáng mùa đông cách đây vài năm, hàng xóm phát hiện cửa nhà Hạo Nhiên đóng kín nhiều ngày liền. Khi người thân đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông này đã qua đời trong phòng riêng.

Sự việc khiến cả khu phố bàng hoàng. Sau tang lễ đơn giản do người thân tổ chức, căn nhà nơi anh từng sống gần như bị bỏ hoang.

Ngày nay, mỗi khi nhắc đến gia đình họ Tôn, nhiều người trong khu phố vẫn không khỏi tiếc nuối. “Ngày trúng số ai cũng nghĩ anh ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn. Không ngờ mọi thứ lại kết thúc như vậy”, một người hàng xóm nói.

Câu chuyện của Tôn Hạo Nhiên trở thành lời nhắc nhở đối với nhiều người: Vận may bất ngờ có thể mang lại cơ hội lớn, nhưng nếu không biết quản lý tiền bạc và giữ vững cuộc sống, giấc mơ đổi đời đôi khi lại trở thành khởi đầu cho một bi kịch.