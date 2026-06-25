Nhà sư thành triệu phú sau một đêm nhờ trúng số

Ông Chan Chai Siang, 73 tuổi, cựu công nhân nhà máy ở Malaysia, vừa trúng giải thưởng một triệu ringgit (khoảng 236.000 USD) từ chương trình quay số của Ngân hàng Tiết kiệm Quốc gia Malaysia (Bank Simpanan Nasional - BSN), nơi ông gửi tiền tiết kiệm. Thông tin được ngân hàng công bố tại một cuộc họp báo hôm 24/6.

Ông Chan, hiện sống trong một am nhỏ, là người thứ 124 trúng giải Millionaire Draw của ngân hàng này.

Nhà sư cho biết ban đầu ông tưởng mình bị lừa đảo. "Lúc đầu tôi nghĩ đó là một vụ lừa đảo. Họ gọi cho tôi khoảng ba lần, nhưng tôi chỉ nghe máy một lần", ông nói, nhắc đến phía ngân hàng. Chỉ khi gặp trực tiếp các đại diện của ngân hàng, ông Chan mới tin mình thực sự trúng thưởng.

Nhà sư Chan Chai Siang nhận giải thưởng. Ảnh: Lumi News

Nhà sư cho biết việc bất ngờ trúng số tiền lớn càng khiến ông ngạc nhiên hơn vì khoản tiết kiệm của mình vốn rất khiêm tốn. Ông Chan, người xuất gia cách đây khoảng 30 năm, cho biết sau nhiều năm tích cóp, để dành được khoảng 2.000-2.500 ringgit (470-590 USD).

"Tôi chỉ tiết kiệm từng chút một, khi thì 10 ringgit, khi thì nhiều hơn", ông nói, cho biết số tiền này chủ yếu đến từ các khoản quyên góp của người dân, theo The Straits Times.

Ông Chan tin giải thưởng này không phải sự can thiệp của thần linh mà là kết quả của nghiệp lành. "Đó không phải phước lành, mà là nghiệp quả từ kiếp trước", ông nói.

Nhà sư cho biết chưa từng cầu nguyện hay khấn xin có được tiền tài. Bản thân ông Chan không có nhu cầu sử dụng số tiền lớn này và dự định sẽ dành phần lớn để đóng góp cho cộng đồng. Ông cho biết sẽ trích một phần tiền thưởng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bởi làm từ thiện là một phần quan trọng trong đời sống tu hành.

"Tôi sẽ sử dụng số tiền này một cách đúng đắn. Một phần sẽ được dùng để giúp những người đau ốm hoặc đang cần được hỗ trợ", ông nói.

Nhà sư cũng kêu gọi mọi người quản lý tài sản một cách có trách nhiệm. "Nếu biết sử dụng tiền bạc đúng cách, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cả bạn và những người xung quanh. Đó mới là giá trị của đồng tiền", ông nói.