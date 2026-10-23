Cuộc sống của 4 người con tỷ phú máy tính Dell

Tỷ phú Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies, thu hút sự chú ý những ngày gần đây sau khi cùng vợ, bà Susan Dell, xuất hiện tại Nhà Trắng để công bố cam kết tài chính dành cho chương trình Trump Accounts. Ngoại hình khác lạ, nghi do lạm dụng thẩm mỹ, của bà Susan cũng khiến nhiều người bàn tán, kéo theo sự quan tâm đến cuộc sống riêng và con cái họ.

Vợ chồng Michael và Susan Dell nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington, ngày 7/10. Ảnh: AP

Kết hôn năm 1989, ông Michael và bà Susan có bốn người con gồm Kira, Juliette, Alexa và Zach. Gia đình sống tại biệt thự The Castle ở Austin, Texas, với bể bơi, sân tennis, 8 phòng ngủ và 13 phòng tắm. Bốn người con được cho là sẽ thừa kế khối tài sản 278 tỷ USD của cha trong tương lai.

Kira Dell

Kira, 34 tuổi, là chị cả và người kín tiếng nhất trong bốn anh chị em. Cô tốt nghiệp Đại học Vassar ở New York năm 2015, nhận bằng cử nhân ngành Nghiên cứu quốc tế. Theo hồ sơ LinkedIn, Kira cũng từng theo học tại Trường Nghiên cứu quốc tế SIT và Đại học Alaska Fairbanks.

Kira bắt đầu sự nghiệp với vai trò giáo viên, sau đó chuyển sang lĩnh vực doanh nghiệp vào năm 2017, đảm nhiệm các vị trí liên quan đến quản lý sản phẩm. Năm 2025, cô trở thành CEO của Adaptive Water, công ty có trụ sở tại Austin, Texas, đặt mục tiêu thúc đẩy các giải pháp sử dụng và quản lý nguồn nước bền vững tại bang này. Kira đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức Texas Water Trade.

Kira Dell (giữa) cùng em trai Zachary (phải) và người bạn trong tiệc đính hôn của em gái năm 2018. Ảnh: Stefanie Keenan

Alexa Dell

Alexa, 32 tuổi, là người thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhất trong bốn anh chị em. Cô từng theo học tại Đại học Columbia, làm việc trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu cho ứng dụng hẹn hò Bumble, sau đó tham gia lĩnh vực công nghệ và đầu tư. Alexa cũng góp mặt trong một số hoạt động của Quỹ Michael & Susan Dell.

Năm 2017, Alexa đính hôn với nhà đầu tư Arshia Harrison Refoua. Hai người có con trai Lucien vào năm 2019 trước khi chia tay. Năm 2023, cô bắt đầu hẹn hò với Frédéric Choquette, CEO của Rain. Họ kết hôn tại Hawaii vào tháng 3/2025 và đón con gái vào tháng 2/2026.

Alexa hiện có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai. Ảnh: Instagram/Alexa Dell

Juliette Dell

Juliette, 30 tuổi, tốt nghiệp Đại học Texas tại Austin, có niềm đam mê cưỡi ngựa từ năm 4 tuổi và hiện là vận động viên cưỡi ngựa giành nhiều giải thưởng.

Theo Horse Network, cô vẫn thường xuyên tham gia các cuộc thi. Tháng 8/2026, Juliette lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch Ladies Three-Gaited tại World’s Championship Horse Show, cưỡi ngựa Kalarama’s Treasured Dream. Sau chiến thắng, cô chia sẻ trên Instagram: "Vượt xa những gì tôi có thể hy vọng và hơn tất cả những gì tôi từng mơ ước".

Juliette đam mê cưỡi ngựa, đã kết hôn hai năm. Ảnh: Instagram/Juliette Dell

Trước khi theo đuổi thi đấu cưỡi ngựa chuyên nghiệp, Juliette từng thực tập tại Dell Technologies và thương hiệu thời trang xa xỉ Hermès. Cô có người anh em sinh đôi là Zachary Dell. Dù thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội, Juliette vẫn giữ cuộc sống tương đối kín tiếng.

Tháng 3/2024, cô kết hôn với Chase Chamberlin, nhà sáng lập Commonwealth Sports.

Zachary Dell

Zachary là con trai duy nhất của Michael và Susan Dell, đồng thời là anh em sinh đôi của Juliette. Anh tốt nghiệp Đại học Nam California năm 2019, với bằng về khoa học xã hội, tâm lý học và kinh tế. Theo hồ sơ LinkedIn, Zach bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư vốn tư nhân trước khi chuyển sang khởi nghiệp.

Năm 2013, khi còn là sinh viên, Zach thành lập Thread, ứng dụng hẹn hò chỉ dành cho sinh viên Đại học Texas. Năm 2023, anh đồng sáng lập Base Power Company, doanh nghiệp công nghệ năng lượng có trụ sở tại Austin, chuyên cung cấp hệ thống pin lưu trữ điện cho hộ gia đình. Các hệ thống này giúp duy trì nguồn điện khi mất điện và hỗ trợ lưới điện vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Zachary Dell, con trai duy nhất của tỷ phú máy tính Michael Dell. Ảnh: David Senra/YouTube

Dù cũng làm kinh doanh, Zach muốn tự xây dựng sự nghiệp mà không dựa vào tài chính gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với Silicon Hills News, anh từng nói: "Bố hiểu rằng để học hỏi, tôi sẽ phải mắc nhiều sai lầm. Khi tôi đưa ra quyết định, ông sẽ nói suy nghĩ của mình nhưng không bao giờ yêu cầu tôi thay đổi. Bố chưa từng đầu tư một xu nào vào công ty của tôi và sẽ không bao giờ làm vậy".

Zach cũng gọi mẹ là "một người phụ nữ rất thông minh", đồng thời cho biết bà từng muốn đầu tư vào doanh nghiệp của anh ngay. Tuy nhiên, anh từ chối vì cho rằng tự mình trải nghiệm sẽ giúp bản thân học hỏi được nhiều hơn.

Liệu cả 4 người con sẽ thừa kế khối tài sản hơn 280 tỷ USD?

Việc Kira, Alexa, Juliette và Zachary là những người thừa kế tiềm năng không đồng nghĩa khối tài sản của tỷ phú máy tính Dell sẽ được chia đều cho các con. Hiện chưa có thông tin công khai về cách phân chia tài sản hay số tiền mỗi người có thể nhận.

Bên cạnh đó, Michael và Susan Dell dành một phần đáng kể tài sản cho hoạt động từ thiện. Quỹ Michael & Susan Dell đã quyên góp hàng tỷ USD cho các tổ chức và dự án xã hội, giáo dục. Hai vợ chồng cũng cam kết chi 6,25 tỷ USD để lập các tài khoản đầu tư dành cho hàng triệu trẻ em Mỹ.

Khối tài sản của Michael Dell liên tục biến động theo thị trường. Giá trị tài sản ròng của ông tăng từ khoảng 267,7 tỷ USD hồi tháng 9 lên hơn 280 tỷ USD trong một thời điểm của tháng 10, nhờ cổ phiếu Dell Technologies tăng giá và làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Hiện chưa rõ khối tài sản khổng lồ nhà Dell sẽ được phân chia ra sao trong tương lai, cũng như vai trò của bốn người con trong việc quản lý và tiếp nối di sản kinh doanh của bố.