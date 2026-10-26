Chốt giá vàng hôm nay ngày 26/10 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 26/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 26/10 giữ giá vàng miếng ở mức 141,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 26/10, giá vàng trong nước ngày 26/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 26/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 26/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 26/10, chủ yếu giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 26/10, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137,1 –141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/10 tăng với giá vàng giao ngay tăng 25 USD/ounce, lên mức 4.020 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.010 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá trở lại, lấy lại mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, bà Roukaya Ibrahim - Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research - cho rằng, đợt bán tháo trong tuần qua gây thất vọng nhưng chưa đủ để xác nhận một xu hướng giảm sâu hơn. Theo bà, thị trường vàng thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt trước những bất lợi của kinh tế vĩ mô. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang nghiêng về khả năng phục hồi.

Bà Ibrahim cho rằng đồng USD mạnh và áp lực lạm phát dai dẳng vẫn hạn chế triển vọng tăng giá của vàng. Dù các chỉ báo kỹ thuật cho thấy kim loại quý có thể phục hồi sau đợt bán tháo, những yếu tố vĩ mô chưa đủ thuận lợi để tạo ra một đợt tăng mạnh.

Sean Lusk - Đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading - cho biết, xung đột Iran cùng những tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và dự báo lãi suất của Fed tiếp tục cản trở đà tăng của giá vàng.

Theo ông Lusk, giá vàng thế giới khó phục hồi nếu eo biển Hormuz chưa được mở lại và các cuộc xung đột chưa kết thúc. Ông dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giá thấp hơn có thể thu hút nhà đầu tư mua vào. Lực mua có thể xuất hiện khi giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.020 USD/ounce (tương đương khoảng 126,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 26/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 26/10, giá vàng ngày 27/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.