'Tình đầu quốc dân' Bae Suzy giàu cỡ nào?

Xuất thân là thành viên nhóm nhạc Miss A, Bae Suzy nhanh chóng vươn lên đỉnh cao sự nghiệp với danh xưng "Tình đầu quốc dân" và trở thành diễn viên hàng đầu. Hiện cô được gọi "Nữ hoàng quảng cáo", với thu nhập khủng, khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị.

Diễn viên Bae Suzy. Ảnh: Nate

Bae Suzy giàu cỡ nào?

Năm 2021, Bae Suzy nằm trong danh sách những nữ ca sĩ - diễn viên Kpop giàu nhất, theo SCMP. Khối tài sản của diễn viên ước tính khoảng 25 triệu USD.

Giai đoạn 2024-2025, các nền tảng truyền thông quốc tế chuyên theo dõi tài chính sao châu Á như Lifestyle Asia cập nhật tài sản của Suzy khoảng 35 triệu USD. Đây là kết quả từ thành công nối tiếp của các dự án phim như Anna, Doona!, Wonderland, cùng loạt hợp đồng đại sứ thương hiệu lớn với các nhãn lớn. Sự gia tăng này cũng phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của các bất động sản do cô sở hữu tại Gangnam, Seoul.

Ở mảng quảng cáo, Suzy nhận danh hiệu Nữ hoàng quảng cáo từ thời đóng Architecture 101. Cô là đại sứ toàn cầu (House Ambassador) của Dior, đại sứ thương hiệu đồng hồ xa xỉ Longines, cùng hàng chục hợp đồng thương mại lớn khác với Lancôme, K2, Canon, Guess, Reebok, Swarovski và Sprite...

Ở mảng diễn xuất, theo Hankook Ilbo, từ 2018, mức thù lao đóng phim truyền hình của Suzy ước tính đạt từ 80-100 triệu won (khoảng 60.000-75.000 USD/tập) đối với phim truyền hình và tăng cao hơn đối với các series chiếu trên nền tảng trực tuyến toàn cầu (Netflix, Disney+).

Bae Suzy cũng nổi tiếng trên các trang báo tài chính Hàn Quốc nhờ chiến lược đầu tư bất động sản cực kỳ thành công tại khu vực đắt đỏ Gangnam, Seoul.

Ở tuổi 32, Bae Suzy đứng tên sở hữu tòa nhà thương mại tại Samseong-dong, Gangnam, theo Newsis. Cô mua bất động sản này tháng 4/2016, khi 21 tuổi với 3,7 tỷ won, trong đó có hai tỷ won tiền mặt và 1,7 tỷ won vay ngân hàng. Giá trị thị trường hiện tại của tòa nhà đã tăng vọt. Tổng định giá tòa nhà vượt mốc 8 tỷ won (khoảng 6 triệu USD). Doanh thu cho thuê hàng tháng mang lại khoảng 15 triệu won.

Ngoài ra, cô còn có căn hộ cao cấp Akro Hills tại Nonhyeon-dong, Gangnam, mua năm 2017 với giá mua ban đầu khoảng 3,09 tỷ won. Theo báo News1, giá thị trường của căn hộ này đã tăng lên hơn 5,8 tỷ won (khoảng 4,3 triệu USD).

Gần đây, ngôi sao ký hợp đồng mua căn hộ xa xỉ L'arbre 27, giá lên tới 40 tỷ won (tương đương khoảng 30 triệu USD).

Cú chuyển mình giúp Bae Suzy trở nên giàu có

Sự nghiệp của Bae Suzy được báo chí và truyền thông Hàn Quốc đánh giá là một trong những hành trình chuyển mình thành công bậc nhất từ Idol Kpop sang diễn viên thực lực.

Suzy bước chân vào JYP Entertainment năm 2009 sau khi tham gia cuộc thi Superstar K. Chỉ sau một năm thực tập, cô ra mắt năm 2010 với tư cách là em út và visual của nhóm nhạc nữ Miss A. Ca khúc ra mắt Bad Girl Good Girl ngay lập tức càn quét các bảng xếp hạng, giúp miss A giành cúp Music Bank nhanh kỷ lục lúc bấy giờ và nhận giải Song of the Year (Daesang) tại MAMA ngay trong năm đầu ra mắt.

Năm 2012, khi sự nghiệp ca hát vẫn đang thành công, Suzy ra mắt ấn tượng với vai nữ chính Go Hye Mi trong phim truyền hình Dream High (KBS). Năm 2012, với vai diễn Seo Yeon thời trẻ trong phim điện ảnh Architecture 101, Suzy đã tạo nên cơn sốt trên toàn Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc trao cho cô danh xưng "Tình đầu quốc dân". Cô cũng giành kỷ lục giải thưởng khi trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử giải trí Hàn Quốc giành trọn bộ giải "Tân binh của năm" ở cả 4 lĩnh vực: Ca nhạc, Phim truyền hình, Phim điện ảnh và Chương trình giải trí.

Suzy chụp hình quảng cáo. Ảnh: Instagram Suzy

Ban đầu, diễn xuất của Suzy từng nhận về những phản hồi trái chiều ở một số dự án lớn. Tuy nhiên, đến dự án phim Anna năm 2022, Suzy vào vai Lee Yoo Mi với diễn biến tâm lý phức tạp. Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đánh giá đây là "vai diễn đời thực" giúp cô xóa bỏ hoàn toàn định kiến "ca sĩ đá chéo sân sang đóng phim" và vươn lên hàng diễn viên thực lực tên tuổi.

Sau Anna, Suzy dần đa dạng hóa vai diễn và hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Loạt tác phẩm ăn khách giúp cô ghi dấu ấn gồm Gu Family Book, While You Were Sleeping, Vagabond, Start-Up, Doona!, cùng các phim điện ảnh lớn như Ashfall, Wonderland...

Bên cạnh đóng phim, Suzy vẫn phát hành các sản phẩm âm nhạc solo, thể hiện nhạc phim (OST) và thường xuyên đảm nhận vai trò MC cho các lễ trao giải lớn uy tín của Hàn Quốc như Baeksang Arts Awards liên tục trong nhiều năm.

Mải mê công việc, từ tốn yêu đương

Đời tư của Bae Suzy thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng và truyền thông Hàn Quốc nhờ hình tượng sạch, lối sống kín đáo cùng cách ứng xử thẳng thắn. Cô từng công khai mối quan hệ với tài tử Lee Min Ho. Dispatch từng công bố hình ảnh hẹn hò của cả hai tại London và Seoul vào tháng 3/2015. Họ được xem là "cặp sao quyền lực" một thời của làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai gắn bó khoảng ba năm trước khi xác nhận chia tay vào cuối năm 2017 do lịch trình bận rộn.

Suzy và Lee Min Ho khi hẹn hò. Ảnh: Dispatch

Sau đó, tháng 3/2018, Suzy và tài tử đàn anh Lee Dong Wook xác nhận đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, do lịch trình công việc dày đặc, cặp nghệ sĩ đường ai nấy đi sau 4 tháng hẹn hò.

Từ đó đến nay, Suzy chưa từng công khai thêm mối quan hệ tình cảm nào khác và tập trung tối đa cho sự nghiệp đóng phim.

Có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng

Xuất thân trong một gia đình bình thường ở Gwangju, bố là võ sư Taekwondo, mẹ kinh doanh nhỏ, ngay khi gặt hái thành công cùng Miss A và Architecture 101, Suzy đã dùng tiền tiết kiệm mua nhà, xe hơi cho bố mẹ và mở một quán cà phê cho mẹ quản lý tại quê nhà.

Các hoạt động cộng đồng của Suzy cũng đáng ghi nhận. Cô gia nhập Honor Society (mạng lưới những cá nhân quyên góp từ 100 triệu won trở lên cho Quỹ xã hội phúc lợi Hàn Quốc) từ rất sớm.

Hàng năm, vào dịp sinh nhật hoặc các đợt thiên tai, dịch bệnh, cô thường xuyên âm thầm quyên góp hàng trăm triệu won cho các tổ chức hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thu nhập thấp và bệnh nhân ung thư.