Chi vài triệu đồng cho một đêm concert, người trẻ đang mua gì ngoài tấm vé?

Đằng sau khoản chi vài triệu đồng cho một đêm concert

Với nhiều bạn trẻ, mua vé concert không phải quyết định ngẫu hứng mà là khoản chi được tính toán từ trước. Họ hạn chế mua sắm, cắt giảm những hoạt động giải trí khác hoặc dành dụm tiền làm thêm để có đủ ngân sách tham dự.

Minh Ánh, 20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội, cho biết để tham gia một đêm concert, cô thường phải điều chỉnh chi tiêu cá nhân. “Mình có thể hạn chế mua sắm hoặc giảm chi phí cho những hoạt động giải trí khác trong một khoảng thời gian” - Ánh chia sẻ.

Concert gần nhất Ánh tham dự là Bốc Fest 2026, diễn ra tối 19/9 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội, với chi phí khoảng 1 triệu đồng. Dù đây không phải khoản tiền nhỏ đối với sinh viên, cô vẫn cho rằng mức chi này đáng cân nhắc nếu chương trình có nghệ sĩ mình yêu thích.

Trong khi đó, Phương Linh, 21 tuổi, đã chi tổng cộng 6,8 triệu đồng để tham dự concert Übermensch của G-Dragon tại Ocean Park 3, Hà Nội vào tháng 11/2025. Trong đó, tiền vé là 3,8 triệu đồng, đi lại khoảng 500.000 đồng, ăn uống 300.000 đồng, lightstick 2 triệu đồng và các khoản khác khoảng 150.000 đồng.

Concert Übermensch của G-Dragon tại Ocean Park 3 vào tháng 11/2025 thu hút đông đảo người hâm mộ. Ảnh: Phương Linh

Linh cho biết cô chấp nhận khoản chi này bởi bản thân là người hâm mộ G-Dragon và cơ hội được trực tiếp xem thần tượng biểu diễn tại Việt Nam không phải lúc nào cũng có.

Ngoài việc tiết kiệm tiền cá nhân hoặc sử dụng thu nhập từ công việc làm thêm, một số bạn trẻ lựa chọn làm cộng tác viên tại các sự kiện âm nhạc để vừa có thêm thu nhập, vừa được hòa mình vào không khí đêm diễn.

Bảo Linh, 20 tuổi, sinh viên ngành Truyền thông, đã nhiều lần làm cộng tác viên tại các sự kiện, lễ hội âm nhạc. Theo Linh, công việc này giúp cô tích lũy kinh nghiệm, có thêm thu nhập và tận hưởng không khí chương trình. “Mình còn có cơ hội được hòa mình vào không khí, ngân nga những giai điệu yêu thích” - Linh chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng mua được vé qua kênh chính thức. Khi vé nhanh chóng hết, một số người tìm đến bên thứ ba và đối mặt với nguy cơ bị đẩy giá, mua phải vé giả hoặc mất tiền sau khi chuyển khoản. Trên mạng xã hội, những bài đăng chia sẻ trải nghiệm bị lừa mua vé vẫn xuất hiện, cho thấy rủi ro mà người hâm mộ có thể gặp phải khi chạy theo các đêm diễn được săn đón.

Các bài đăng cảnh báo tình trạng lừa đảo khi mua vé concert trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Chi tiêu thế nào để concert thực sự đáng giá?

Theo thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thảo, Trưởng phòng Truyền thông Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, sức hút của concert đến từ sự phát triển của thị trường giải trí và nhu cầu trải nghiệm của người trẻ.

Nhìn từ góc độ thị trường, cô cho rằng việc ngày càng có nhiều chương trình âm nhạc thu hút khán giả là tín hiệu tích cực. Trước đây, các lựa chọn giải trí trực tiếp còn hạn chế, phần lớn là show riêng của nghệ sĩ hoặc lễ hội âm nhạc quy tụ nhiều tên tuổi. Các chương trình có nghệ sĩ quốc tế cũng chưa phổ biến.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thảo chia sẻ về sức hút của concert và cách chi tiêu hợp lý khi tham gia các sự kiện âm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện nay, sự đa dạng của các show diễn giúp khán giả có thêm lựa chọn với nhiều mức giá khác nhau, từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng. Theo chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường giải trí đang phát triển, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy các hoạt động kinh tế liên quan.

Về phía người trẻ, cô nhận định điều kiện kinh tế và nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng được quan tâm cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Người mua vé không chỉ trả tiền để nghe nhạc mà còn tìm kiếm cơ hội gặp nghệ sĩ, giao lưu với cộng đồng người hâm mộ và tham gia những hoạt động bên lề như check-in, chụp ảnh tại photobooth hay cổ vũ thần tượng cùng fandom.

Tuy nhiên, tình cảm dành cho nghệ sĩ vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định mua vé. “Trên thị trường có rất nhiều show nhưng khán giả chỉ chi tiền cho một số show nhất định bởi họ muốn gặp nghệ sĩ, nghe nghệ sĩ hát những ca khúc quen thuộc và cùng tận hưởng những trải nghiệm ấy” - thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thảo phân tích.

Bên cạnh đó, mạng xã hội và tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) cũng có thể thúc đẩy nhu cầu mua vé. Khi liên tục nhìn thấy hình ảnh bạn bè tham dự concert hoặc những thông tin như “cháy vé nhanh”, “ai cũng có vé rồi”, người trẻ dễ cảm thấy mình cần có mặt tại sự kiện.

Theo nữ chuyên gia, sức ảnh hưởng của cộng đồng khiến quyết định chi tiêu đôi khi không còn đơn thuần là lựa chọn cá nhân. Khi những người cùng sở thích đều ủng hộ một chương trình, người hâm mộ có thể cảm thấy việc mua vé trở nên xứng đáng hơn. Những hoạt động bên lề, dù chỉ là phần bổ sung, cũng có thể trở thành ký ức đáng nhớ sau sự kiện.

Dẫu vậy, cô lưu ý người trẻ cần phân biệt giữa mong muốn thực sự và quyết định bị chi phối bởi tâm lý đám đông. Việc dành phần lớn thời gian tại concert để quay phim, chụp ảnh hoặc mua vé chỉ vì sợ bỏ lỡ có thể khiến trải nghiệm không còn trọn vẹn.

“Trước khi quyết định mua vé, mỗi bạn nên tự hỏi: Mình có thật sự cần tham gia concert này không? Mình có đang thực sự thưởng thức concert không?” - cô gợi ý.

Cũng theo thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thảo, một trong những sai lầm khi lên kế hoạch tham dự concert là chỉ tính tiền vé mà quên những khoản phát sinh. Ngoài vé vào cửa, người tham dự có thể phải chi cho đi lại, ăn uống, lưu trú, trang phục, trang điểm và các vật phẩm cổ vũ như lightstick.

Với những chương trình thu hút đông đảo khán giả, người ở tỉnh khác còn phải tính thêm vé máy bay, khách sạn và các chi phí liên quan. Giá phòng hoặc phương tiện di chuyển tăng cao vào thời điểm diễn ra sự kiện cũng có thể khiến tổng ngân sách đội lên đáng kể.

Vì vậy, nữ chuyên gia khuyến nghị người trẻ nên tính tổng chi phí trước khi quyết định mua vé, sau đó đối chiếu với thu nhập, khoản tiết kiệm và những nhu cầu thiết yếu khác. Việc tham dự concert nên dựa trên khả năng tài chính thực tế, thay vì chạy theo cảm xúc hoặc vay mượn để có mặt tại một sự kiện đang gây sốt.

“Việc này giống như mua hàng online, siêu sale thì mình mua rất nhanh, nhưng cần cân nhắc mình có thật sự phải mua hay không” - cô nói.

Nữ chuyên gia khuyên người trẻ cân đối ngân sách, chỉ chi tiền mua vé concert khi không ảnh hưởng đến các nhu cầu thiết yếu và kế hoạch tài chính khác, nên ưu tiên mua vé qua kênh phân phối chính thức, thận trọng với tình trạng phe vé. Nếu giao dịch qua trung gian, cần xác minh kỹ người bán và thông tin vé trước khi chuyển tiền để tránh bị lừa đảo.