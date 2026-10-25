Chốt giá vàng hôm nay ngày 25/10 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 25/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 25/10 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 141,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 25/10, giá vàng trong nước ngày 25/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 25/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 25/10, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 4,9 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10, chốt tuần giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 25/10, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137,3 –141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 25/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/10 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 3.995 USD/ounce, giảm 170 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.010 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá rất mạnh, chốt tuần xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan tại Phố Wall gia tăng sau đợt lao dốc mạnh của thị trường vàng thế giới, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn nhìn thấy triển vọng tích cực hơn, bất chấp diễn biến kém khả quan gần đây của kim loại quý.

Trong tuần này, 17 nhà phân tích tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Sau đợt giảm mạnh khiến giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce, nhóm có quan điểm bi quan chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các chuyên gia Phố Wall.

Có 4 chuyên gia, tương đương 24%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 7 người, chiếm 41%, cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. Các nhà phân tích còn lại, tương đương 35%, chưa thể dự đoán hướng đi của giá vàng hoặc kỳ vọng giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, 161 người tham gia bỏ phiếu. Nhà đầu tư cá nhân tỏ ra lạc quan hơn đáng kể so với các chuyên gia, bất chấp đà giảm của vàng vào cuối tuần.

Có 67 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 42%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 41 người, chiếm 26%, dự đoán giá tiếp tục giảm. 53 người còn lại, tương đương 33%, kỳ vọng giá vàng đi ngang để củng cố mặt bằng giá trước khi xác lập xu hướng mới.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.995 USD/ounce (tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 25/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 25/10, giá vàng ngày 26/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.