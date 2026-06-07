Những khoản lợi nhuận lớn của gia tộc Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng tự quảng bá thương hiệu kể từ khi trở lại Nhà Trắng

Tờ Independent của Anh mới đây đã thống kê ra những nguồn thu quan trọng của gia tộc Trump kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã đệ đơn yêu cầu Bộ Tư pháp bồi thường 230 triệu USD sau khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) khám xét khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida như một phần của cuộc điều tra xem liệu ông Donald Trump có lấy trộm các hồ sơ mật từ Nhà Trắng hay không. Vào tháng 1-2026, ông Donald Trump và 2 con trai lớn cùng Tổ chức Trump đã đệ đơn kiện Sở Thuế vụ (IRS) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đòi bồi thường 10 tỷ USD sau khi một cựu nhân viên hợp đồng của IRS làm rò rỉ trái phép tờ khai thuế của ông. Trong nỗ lực giải quyết các vụ kiện này, chính quyền Trump đã đồng ý phân bổ 1,776 tỷ USD ngân sách cho những cá nhân tuyên bố họ là mục tiêu của các chính quyền trước đây trong các vụ truy tố mang động cơ chính trị.

Ngoài ra, Không quân Mỹ đã đồng ý mua máy bay không người lái đánh chặn từ Powerus (một công ty có trụ sở tại Florida có quan hệ với gia đình ông Donald Trump). Kimberly Benza - Người phát ngôn của Tổ chức Trump giải thích rằng, ông Eric Trump (con trai Tổng thống Donald Trump) là một nhà đầu tư thụ động vào Powerus cũng như nhiều công ty khác, nắm giữ cổ phần nhưng không tham gia vào việc ra quyết định hoặc quản lý của công ty.

Về giao dịch trên thị trường tài chính, ông Donald Trump đã tham gia giao dịch cổ phiếu và trái phiếu ở mức độ chưa từng có đối với một Tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Các hồ sơ của Văn phòng Đạo đức Chính phủ tiết lộ hơn 3.600 giao dịch cổ phiếu chỉ riêng trong quý đầu tiên của năm 2026, với tổng giá trị giao dịch vượt quá 100 triệu USD. Nhiều giao dịch trong số này liên quan đến việc mua một lượng lớn cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ và trí tuệ nhân tạo như Nvidia, Dell, Oracle và Palantir, diễn ra trước khi chính quyền của ông thực hiện các hành động chính sách có lợi cho các công ty này.

Với tiền điện tử, gia đình ông Donald Trump đã thu được lợi nhuận đáng kể trong lĩnh vực này kể từ khi ông tái đắc cử. Một động lực chính là đồng tiền meme $TRUMP được công bố 1 ngày trước khi ông Donald Trump nhậm chức, với 220 nhà đầu tư hàng đầu được mời đến một buổi tiếp đón riêng tư sau đó với Tổng thống. Gia đình ông cũng nắm giữ cổ phần kiểm soát trong World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử được đồng sáng lập với đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff. Công ty này vốn sở hữu Stablecoin (một loại tiền diện tử) riêng mang tên USD1, đã nhận được một cú hích lớn khi một quỹ đầu tư có liên kết với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mua lại một lượng lớn cổ phần ngay trước khi ông Donald Trump nhậm chức.

Cùng với sự bùng nổ thương hiệu Trump, nhiều công ty trả tiền để được cấp phép sử dụng tên Trump cho các sản phẩm từ đàn guitar, giày thể thao đến đồng hồ, nước hoa và điện thoại di động. Ông Donald Trump đã quảng bá nhiều mặt hàng này trên mạng xã hội. Mùa hè năm ngoái, ông Donald Trump được cho là đã giới thiệu với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy một phòng trưng bày hàng hóa bên ngoài Phòng Bầu dục, chứa đầy các mặt hàng được bán trên trang web của ông. Vài tháng sau, một đoạn video cho thấy Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng tặng Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa sản phẩm nước hoa “Victory 47” mang tên mình. Trong một cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp vào tháng 5, mỗi ghế đều có một chiếc mũ đỏ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ, mỗi chiếc được bán với giá 55 USD trên trang web của ông Donald Trump.

Khoản lợi nhuận không thể không kể đến là từ các bất động sản của gia đình Tổng thống, đó là các buổi gây quỹ và sự kiện chính trị tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, các khu bất động sản ở Bedminster, New Jersey hay các câu lạc bộ golf ở Doral, Florida và Sterling, Virginia. Chỉ tính riêng các nhóm bảo thủ và các ủy ban của Đảng Cộng hòa đã chi ít nhất 26 triệu USD tại các bất động sản của Trump kể từ năm 2015, với con số thực tế có thể cao hơn vì một số nhóm không bắt buộc phải công khai chi tiết chi tiêu.

Đó là chưa kể Qatar đã tặng ông Donald Trump một chiếc máy bay trị giá 400 triệu USD mà ông dự định sử dụng làm chuyên cơ Air Force, sau đó cất giữ tại thư viện Tổng thống của mình. Món quà này đã trải qua quá trình nâng cấp và ước tính mức chi trả có thể vượt quá 1 tỷ USD tiền ngân sách.

Khi được hỏi về khả năng tư lợi, Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly bác bỏ cáo buộc về xung đột lợi ích, cho rằng đó là “câu chuyện cũ rích mà đảng Dân chủ đã lan truyền chống lại Tổng thống Donald Trump, gia đình ông và chính quyền của ông trong suốt một thập kỷ qua”.