Dàn phu nhân tỷ phú đổ bộ

Tâm điểm của giới truyền thông quốc tế đổ dồn vào vợ chồng nhà sáng lập Amazon - tỷ phú Jeff Bezos, người giàu thứ ba thế giới và bà Lauren Sánchez. Xuất hiện trong ngày 9/7, cả hai thu hút ống kính phóng viên khi diện trang phục đồng điệu với tông màu xanh đậm thanh lịch.

Một ngày trước, cựu phóng viên giải trí Lauren Sánchez thể hiện gu thời trang tươi trẻ, nữ tính, kết hợp áo sơ mi crop top và chân váy chữ A. Điểm nhấn xa xỉ của tổng thể trang phục là chiếc túi xách Birkin màu trắng. Theo Page Six, phong cách của Sánchez ngày càng được nâng tầm và mang đậm chất quyền lực kể từ khi gắn bó với ông trùm thương mại điện tử.

Chủ tịch của IAC và Expedia Group, tỷ phú truyền thông Barry Diller cùng vợ là nhà thiết kế thời trang huyền thoại Diane von Furstenberg đến dự hội nghị với phong cách đơn giản.

CEO Meta Mark Zuckerberg gây bất ngờ tại sự kiện năm nay khi xuất hiện với diện mạo sành điệu, không còn mặc áo thun xám đơn giản. Tỷ phú công nghệ diện áo polo dệt kim kết hợp "quần ngủ" đến từ thương hiệu xa xỉ Loewe. Sự thay đổi phong cách thời trang của ông chủ Facebook thời gian gần đây liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên các mặt báo.

Ivanka Trump và chồng Jared Kushner tham dự hội nghị mật Allen & Company Sun Valley Conference 2026 tại thành phố nghỉ dưỡng Sun Valley. Cô chọn trang phục đơn giản gồm quần ống rộng và polo dệt kim. Jared Kushner cũng mặc đơn giản, mang kính râm đồng điệu với vợ.

Người mẫu Miranda Kerr xuất hiện cùng chồng là tỷ phú Evan Spiegel. Miranda Kerr diện trang phục mang tinh thần quiet luxury, khoác hờ trench coat bên ngoài áo hai dây đen ôm sát, kết hợp quần jeans tối màu ống suông cạp cao. Doanh nhân Spiegel lại diện trang phục thể thao đơn giản.

Tỷ phú Joshua Kushner và vợ - người mẫu Karlie Kloss dự hội nghị với phong cách tối giản. Karlie Kloss diện áo ba lỗ trắng phối chân váy len midi màu be, kết hợp giày bệt và túi xách da cỡ nhỏ. Người mẫu thường xuyên xuống phố với trang phục tông màu trung tính và phụ kiện tiết chế.

Karlie Kloss theo đuổi phong cách quiet luxury với những món đồ không cầu kỳ về chi tiết nhưng chú trọng chất liệu và phom dáng. Chiếc váy len phối màu đen - trắng trở thành điểm nhấn, túi tote, giày bệt và kính râm giúp hoàn thiện tổng thể thanh lịch, hiện đại.

Nhà thiết kế Caryl Helfrich - vợ CEO nền tảng Airbnb - lựa chọn phong cách thanh lịch với chiếc đầm sơ mi maxi màu trắng. Thiết kế dáng suông, chất liệu cotton mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, kết hợp cùng sandal gót thấp màu đen, túi xách cầm tay nhỏ và kính râm, tạo tổng thể tối giản nhưng tinh tế.

Doanh nhân Đặng Văn Địch (phải) - vợ cũ Rupert Murdoch, trùm truyền thông, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn News Corporation - diện sơ mi lụa màu kem phối quần âu cạp cao cùng tông, ưu tiên bảng màu trung tính. Chiếc túi xách màu xanh lá trở thành điểm nhấn của bộ trang phục.