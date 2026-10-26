Người đàn ông bán rau trúng số 10 tỷ

Ngày 26/10, một lãnh đạo Ban Quản lý chợ Tắc Vân, tỉnh Cà Mau xác nhận, một người đàn ông tên Đ. bán rau củ quả trước cổng chợ Tắc Vân vừa trúng 5 tờ vé số đặc biệt, mỗi tờ trúng 2 tỷ đồng.

Khi biết trúng số, người này đã bỏ lại toàn bộ số rau củ quả cho mọi người tới lấy miễn phí rồi đi lãnh giải và về quê ở tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Theo thông tin từ Ban Quản lý chợ, ông Đ. đã bán rau củ quả tại khu vực chợ nhiều năm, nhưng không phải tiểu thương kinh doanh bên trong chợ.

Các tờ vé số ông Đ. trúng độc đắc có dãy số 729510, của Công ty Xổ số Kiên Giang phát hành, mở thưởng ngày 25/10.

Hình ảnh nhiều người đến lấy rau tại quầy hàng của ông Đ. sau khi ông biết trúng số đã bỏ lại hàng cho mọi người tự do tới lấy. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi biết mình trúng thưởng, ông Đ. vui mừng rời quầy hàng để đi nhận giải. Đáng chú ý, trước khi rời đi, ông Đ. để lại toàn bộ rau củ quả tại quầy, thông báo người dân có nhu cầu thì đến lấy miễn phí. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trên mạng xã hội, các đoạn video ghi lại cảnh đông người dân đến lấy rau củ quả tại quầy hàng của ông Đ. được chia sẻ rộng rãi. Ngoài rau củ quả, một số người còn lấy các vật dụng buôn bán như cân, rổ, túi đựng hàng của ông Đ.

Trước đó, ngày 24/10, một người đàn ông ở Cà Mau cũng trúng 160 từ vé số, gồm 16 vé giải đặc biệt, có dãy số 361620 (mỗi vé 2 tỷ đồng) và 144 vé giải an ủi (mỗi vé trị giá 50 triệu đồng), do Công ty Xổ số Hậu Giang phát hành. Tổng giá trị trúng thưởng hơn 39 tỷ đồng.