Chuyện tình gần 37 năm của ông trùm Dell và vợ

Susan Dell, vợ tỷ phú công nghệ Michael Dell, gây bàn tán trên mạng xã hội vì diện mạo khác lạ trong cuộc gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/10. Chuyện tình của hai người cũng được các báo nhắc lại trước dịp kỷ niệm 37 năm ngày cưới vào 28/10.

Michael Dell phát biểu, vợ Susan đứng bên cạnh lắng nghe, trong sự kiện cùng Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 7/10. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với Texas Monthly năm 2000, được The Economic Times dẫn lại, Susan kể về bữa trưa se duyên bà với nhà sáng lập hãng máy tính Dell. Cuộc gặp diễn ra vào tháng 2/1988, khi bà vừa chuyển từ Dallas đến Austin, bang Texas, để làm việc cho công ty bất động sản Trammell Crow. Một khách hàng nhất quyết muốn giới thiệu Susan với Michael và thu xếp cho hai người gặp nhau.

Trở về sau buổi hẹn, Susan kể với anh trai Steve Lieberman rằng mình rất ấn tượng với chàng doanh nhân trẻ. Điều khiến bà chú ý là cách Michael trò chuyện, khác với những người đàn ông bà từng quen.

"Hầu hết những người đàn ông tôi hẹn hò đều nói nhiều về bản thân và cố gây ấn tượng với tôi. Anh ấy là người tử tế nhất tôi từng gặp", Susan chia sẻ.

Steve cũng kể với Texas Monthly rằng em gái từng làm hoạt náo viên và thường hẹn hò các vận động viên nổi tiếng, trong đó có tiền vệ bóng bầu dục và cầu thủ ném bóng chày. Tuy nhiên, Susan chưa có ý định gắn bó lâu dài với những người này, dù họ nghiêm túc trong mối quan hệ với bà.

Michael khi ấy đã khởi nghiệp được khoảng 4 năm. Ông thành lập công ty năm 1984, ở tuổi 19, với số vốn 1.000 USD, bán máy tính trực tiếp cho khách hàng từ phòng ký túc xá Đại học Texas tại Austin. Công việc kinh doanh đang phát triển vào thời điểm ông gặp Susan.

Website chính thức của gia đình, OneDell, kể lại một kỷ niệm thời hẹn hò: Susan rủ Michael đi đạp xe "nhẹ nhàng" nhưng ông nhanh chóng nhận ra mức độ nhẹ của bạn gái khác xa mình. Chuyến đi giúp Michael thấy rõ sức bền và sự quyết tâm của Susan, người yêu thích bơi lội, chạy bộ từ nhỏ. Thể thao tiếp tục là một phần trong cuộc sống của Susan sau khi kết hôn. Bà tham gia marathon, đua xe đạp và ba môn phối hợp, hoàn thành giải Ironman tại Kona, Hawaii, để đánh dấu tuổi 40. Michael và các con có mặt cổ vũ bà trong những cuộc đua.

Michael Dell và Susan tại giải marathon New York, Mỹ, tháng 11/1988. Ảnh: OneDell

Theo People, Michael cầu hôn Susan vào mùa xuân năm 1989. Ngày 28/10 cùng năm, họ tổ chức đám cưới tại Austin theo truyền thống Do Thái. Chú rể khi ấy 24 tuổi, cô dâu 25 tuổi.

Hai người xây dựng tổ ấm tại Austin, lần lượt đón các con Kira, Alexa và cặp song sinh Juliette, Zachary. Trong khi Michael phát triển công ty công nghệ, Susan theo đuổi công việc kinh doanh thời trang. Năm 2001, bà thiết kế váy cho hai chị em Barbara và Jenna Bush dự dạ tiệc nhậm chức đầu tiên của Tổng thống George W. Bush.

Michael Dell và Susan trong ngày cưới tại Austin, bang Texas, Mỹ, tháng 10/1989. Ảnh: OneDell

Bên cạnh sự nghiệp riêng, vợ chồng Dell cùng thành lập Quỹ Michael & Susan Dell năm 1999. Trong cuộc phỏng vấn với Forbes năm 2012, Susan giải thích rằng trước đó, họ thường quyên góp cho những việc thấy quan trọng hoặc khi nhận được đề nghị giúp đỡ. Quy mô đóng góp ngày càng lớn khiến hai người quyết định xác định hướng đi rõ ràng, tập trung vào trẻ em và gia đình.

Lựa chọn ấy xuất phát từ chính trải nghiệm làm mẹ của Susan. Việc chăm sóc 4 con khiến bà quan tâm đến những khó khăn các gia đình ít điều kiện hơn phải đối mặt, từ sức khỏe đến học tập và môi trường sống.

Trong công việc chung, hai vợ chồng có cách tiếp cận khác nhau. Janet Mountain, khi đó là Giám đốc điều hành quỹ, nhận xét trên Forbes rằng Michael chú trọng giải quyết vấn đề từ góc độ hệ thống, còn Susan quan tâm đến hoàn cảnh của từng người.

Chương trình học bổng Dell Scholars thể hiện sự kết hợp này. Michael muốn học sinh được chuẩn bị tốt để theo học đại học. Susan chú ý đến những trở ngại có thể khiến các em bỏ dở việc học. Chương trình vì thế có thêm máy tính xách tay, hỗ trợ khi gia đình gặp khủng hoảng và cộng đồng trực tuyến dành cho người nhận học bổng.

Gần 4 thập kỷ đồng hành, hai người tiếp tục cùng tham gia các hoạt động từ thiện. Cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 7/10 nhằm cập nhật cam kết đóng góp 6,25 tỷ USD cho chương trình tài khoản đầu tư dành cho trẻ em Trump Accounts, được vợ chồng Dell công bố từ tháng 12/2025.

Khi nói về lựa chọn bạn đời trong cuộc phỏng vấn với Texas Monthly năm 2000, Susan chia sẻ: "Tôi luôn biết mình sẽ cưới người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới".