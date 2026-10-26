Giá vàng giảm tiếp trong tuần này?

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu về dưới mốc 141 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn giá vàng miếng. Cụ thể, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu giảm về mức thấp hơn vàng miếng SJC (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.986 USD/ounce, giảm 7 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 125 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, giới chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này. Trong 17 chuyên gia tham gia khảo sát, 7 người dự báo giá vàng đi xuống, 4 người kỳ vọng giá tăng và 6 người cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng.

Giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giá thấp hơn có thể thu hút nhà đầu tư mua vào. Lực mua có thể xuất hiện khi vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD. Tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.650 - 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.400 - 26.500 đồng/USD.