Phải trả nợ đến 95 tuổi vì tiêu tiền nhặt được

Ngày 19/10, Takuya Suenaga, 43 tuổi, trú tại thành phố Higashimatsushima ra đã bị tòa án tỉnh Sendai xét xử với tội danh chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, hôm 5/3, Suenaga phát hiện một chiếc túi rơi trên đường thuộc quận Aoba, trung tâm thành phố Sendai. Thời điểm này, anh vừa rời bệnh viện sau khi nhận chẩn đoán mắc viêm màng não, ung thư dạ dày và thực quản giai đoạn cuối, tiên lượng sống chỉ còn 2-3 tháng.

Khi vào nhà vệ sinh công cộng trong một công viên, Suenaga mở chiếc túi và phát hiện 22 triệu yen (khoảng 3,6 tỷ đồng) tiền mặt. Đây là số tiền do hai nhân viên của một công ty bảo vệ vô tình làm rơi từ xe đẩy hàng. Thay vì giao nộp, người đàn ông 43 tuổi quyết định giữ lại toàn bộ.

"Trong lúc cùng đường, tôi đã nghĩ số tiền đó là món quà từ thượng đế", Suenaga khai trước tòa.

Suenaga giữ kín sự việc, dùng số tiền này để mua sắm, ăn uống, trang trải chi phí điều trị ung thư, đi du lịch trong nước và nước ngoài.

Sau 4,5 tháng điều tra, cảnh sát bắt giữ Suenaga. Lúc này, bị cáo đã tiêu xài hết khoảng 18 triệu yen (2,9 tỷ đồng).

Tại phiên xử, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án một năm tù giam. Trong khi đó, luật sư bào chữa xin tòa tuyên án treo với lý do bị cáo rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng do phát hiện bạo bệnh ngay trước thời điểm nhặt được tiền. Suenaga thừa nhận hành vi sai trái, gửi lời xin lỗi và cam kết tìm kiếm việc làm để hoàn trả số tiền đã tiêu.

Hiện tại, Suenaga đã đạt được thỏa thuận trả nợ dần cho phía bảo hiểm với mức 30.000 yen (khoảng 5 triệu đồng) mỗi tháng. Theo tiến độ này, anh sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào năm 2078, thời điểm bước sang tuổi 95.

Tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 6/11.