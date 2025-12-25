Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Vị sếp của năm: Cứ lễ Tết lại tặng tiền “khủng” cho nhân viên

Điều đáng nói, vị sếp này còn tặng tiền cho cả cha mẹ của mỗi nhân viên trong công ty.

Liên tục tặng tiền “khủng” cho nhân viên, bị nghi “làm màu”

Trung thu 2025 đã qua nhưng dường như dư âm ngọt ngào của dịp lễ này vẫn còn đọng lại trong tâm trí của các nhân viên công ty Khai khoáng Hà Nam (Trung Quốc). Bởi lẽ, giám đốc công ty đã tặng cho cha mẹ của mỗi nhân viên 600 NDT (2,1 triệu đồng) tiền mặt kèm hoa tươi nhân ngày đặc biệt này. 

Được biết, tổng số tiền được phát trong bữa tiệc Trung thu của công ty lên đến hơn 10 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng). 

Ảnh:&nbsp;&nbsp;Jiemian News

Khi câu chuyện này xuất hiện trên mạng xã hội, không ít người đã nghi ngờ rằng đây chỉ là một sự kiện mang tính “biểu diễn, làm màu”. Ông Pei Jun - giám đốc công ty đã phản hồi rằng, công ty đã tổ chức những sự kiện tương tự hơn một thập kỷ qua, hoàn toàn không vì mục đích phô trương mà là để mọi người cùng nhau ăn mừng ngày lễ. 

Ảnh: Elephant News

Ông Jun cho biết thêm, mục tiêu của ông là khiến các nhân viên của mình trở thành những người hạnh phúc nhất trong ngành sản xuất. Nhân viên là cốt lõi, là người đã tạo nên công ty như ngày hôm nay. Vì vậy, ông rất trân trọng, kính trọng và biết ơn họ.

Không chỉ thưởng to cho nhân viên dịp Trung thu, vào đầu năm nay, công ty Khai khoáng Hà Nam cũng đã tổ chức đại hội thường niên, tặng tiền mặt cho các nhân viên tuyến đầu. Tổng tiền thưởng lên đến hơn 100 triệu NDT (360,8 tỷ đồng). 

Ngoài ra, các nhân viên đến từ ngoại tỉnh sẽ được nhận tiền thưởng cuối năm và tiền lì xì sớm trước khi họ về quê ăn Tết.

