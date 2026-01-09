Doanh nghiệp Trung Quốc tung ‘chiêu lạ’ giữ chân nhân viên trước và sau Tết

Những ngày đầu tháng 1/2026, văn bản nội bộ của một công ty điện tử tại siêu đô thị hiện đại Thâm Quyến được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến.

Nội dung chính của thông báo không phải là thưởng Tết, mà là khoản tiền khuyến khích trị giá 1.000 NDT/người (hơn 3,9 triệu đồng) dành cho những lao động duy trì làm việc trước kỳ nghỉ và quay lại đúng hạn sau Tết.

Theo thông báo từ bộ phận nhân sự, công ty dự kiến nghỉ Tết từ 14/2 đến 23/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 7 Tết). Trong thời gian trước khi nghỉ và ngay sau khi mở cửa trở lại, doanh nghiệp khuyến khích người lao động tiếp tục đi làm đầy đủ để đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng.

Cụ thể, nhân viên đáp ứng điều kiện chấm công sẽ được nhận 1.000 NDT tiền mặt, chia thành hai đợt: 500 NDT phát trước khi nghỉ Tết và 500 NDT còn lại trả sau khi công ty hoạt động trở lại, trước ngày 20/3/2026.

Khoản tiền này áp dụng cho nhân viên chính thức, lao động thuê ngoài và công nhân làm theo giờ, không phân biệt bộ phận nhưng không áp dụng cho sinh viên thực tập.

Doanh nghiệp điện tử tại Thâm Quyến chi tiền khuyến khích nhằm giữ chân lao động dịp Tết. Ảnh minh họa: Baidu

Giới chuyên môn nhận định, bản chất của khoản chi này giống với thưởng chuyên cần hoặc tiền giữ chân lao động nhằm hạn chế tình trạng thiếu người làm việc đúng thời điểm cao điểm sản xuất.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai, công ty này được thành lập từ năm 2004, với vốn đăng ký hơn 58 triệu NDT (khoảng 218 tỷ đồng). Doanh nghiệp chuyên sản xuất mô-đun đèn nền LCD, linh kiện quan trọng trong chuỗi cung ứng thiết bị điện tử tiêu dùng.

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, sản phẩm của doanh nghiệp còn được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ. Đây là những thị trường có yêu cầu cao về độ ổn định, chất lượng và khả năng giao hàng đúng hạn.

Việc doanh nghiệp phải khuyến khích người lao động bám trụ dịp Tết được cho là một dấu hiệu cho thấy đơn hàng đang dồi dào, lịch sản xuất kín, không thể gián đoạn dài ngày.

Bức tranh trái chiều của thị trường lao động

Thực tế, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu nhiều áp lực, thị trường lao động đang phân hóa mạnh. Tại Trung Quốc, không ít doanh nghiệp sản xuất phải giảm giờ làm, tạm nghỉ luân phiên hoặc cho công nhân nghỉ không lương do đơn hàng sụt giảm.

Về bản chất, những biện pháp này nhằm giảm chi phí nhân công, yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Đặc biệt vào dịp cuối năm, khi chi phí vận hành tăng cao, nhiều công ty buộc phải chọn cách “đi chậm lại”.

Ngược lại, với những doanh nghiệp vẫn giữ được đơn hàng ổn định, bài toán lớn nhất không phải là tiết kiệm nhân sự mà là giữ được người. Khi chuỗi sản xuất vận hành liên tục, việc thiếu lao động đúng thời điểm có thể gây đứt gãy toàn bộ tiến độ giao hàng.

Theo các chuyên gia, việc chi tiền khuyến khích người lao động không phải là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp mà chỉ là kết quả của nền tảng sản xuất ổn định và năng lực cạnh tranh thực chất.

Trong ngành linh kiện điện tử mà biên lợi nhuận không cao và áp lực cạnh tranh lớn, những doanh nghiệp sở hữu công nghệ khó thay thế, quy trình ổn định và tệp khách hàng dài hạn thường ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn của thị trường.

Ngược lại, các cơ sở gia công đơn giản, phụ thuộc vào đơn hàng ngắn hạn hoặc cạnh tranh chủ yếu bằng giá, dễ rơi vào vòng xoáy suy giảm khi cầu thị trường chững lại.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, không ít ý kiến cho rằng 1.000 NDT không phải khoản tiền lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc không bị cắt giảm lao động, được trả lương đúng hạn và có việc làm ổn định đã trở thành một lợi thế đáng giá với người lao động.

Nhiều công nhân cho rằng, khoản tiền khuyến khích chỉ là “phần nổi”, còn giá trị lớn hơn nằm ở việc doanh nghiệp chứng minh được khả năng hoạt động bền bỉ, ngay cả trong giai đoạn khó khăn.

Theo Baidu