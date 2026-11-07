Công ty nắm show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thay cả Chủ tịch và Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Yeah1 lên ghế Chủ tịch, CEO mới xuất hiện

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 5/11/2026 về việc thay đổi hàng loạt vị trí nhân sự cấp cao, có hiệu lực từ ngày 6/11.

Theo đó, bà Lê Phương Thảo được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Người thay thế là bà Ngô Thị Vân Hạnh, trước đó giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn. Bà Hạnh đồng thời thôi đảm nhiệm vị trí điều hành để chuyển sang vai trò đứng đầu HĐQT.

Dù rời ghế Chủ tịch, bà Lê Phương Thảo vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT Yeah1 nhiệm kỳ 2022–2027.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh gia nhập và trực tiếp điều hành mảng nội dung của Yeah1 từ năm 2022, sau đó đảm nhiệm chức Tổng giám đốc từ tháng 9/2023. Bà được bầu vào HĐQT doanh nghiệp từ tháng 5/2024.

Trong thời gian tham gia điều hành, bà Hạnh gắn với quá trình tái cấu trúc hoạt động nội dung của Yeah1, đặc biệt là việc phát triển các chương trình truyền hình thực tế và tổ chức sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Một trong những sản phẩm nổi bật của tập đoàn những năm gần đây là chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cùng chuỗi concert đi kèm.

Theo thông tin được Yeah1 công bố, bà Lê Phương Thảo sẽ tiếp tục tham gia định hướng phát triển hai liên doanh quốc tế SYE và MangoPlus, liên quan đến hoạt động hợp tác với Sony Music Entertainment và MangoTV.

(Ảnh minh họa)

Sau đợt điều chỉnh, HĐQT Yeah1 gồm 4 thành viên, bao gồm Chủ tịch Ngô Thị Vân Hạnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang, thành viên HĐQT Lê Phương Thảo và thành viên HĐQT độc lập Đinh Hoài Nam. Ông Nguyễn Hoàng Giang cũng là thành viên HĐQT độc lập.

Ở vị trí điều hành, Yeah1 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà My làm Tổng giám đốc kể từ ngày 6/11, thay bà Ngô Thị Vân Hạnh.

Theo hồ sơ doanh nghiệp công bố, bà Hà My từng giữ chức Giám đốc tại Công ty TNHH VSTU. Tại thời điểm được bổ nhiệm, bà không sở hữu cổ phiếu YEG và không có người liên quan nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp theo bản cung cấp thông tin.

Tân Tổng giám đốc Yeah1 được giới thiệu có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông số, marketing, thương mại điện tử và kinh tế nhà sáng tạo. Bà từng giữ vị trí Giám đốc Quốc gia tại AnyMind Group Việt Nam trong giai đoạn 2018–2024, sau đó tham gia hoạt động tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh.

Bà Hà My có bằng Thạc sĩ Marketing tại Đại học Birmingham City (Anh) và Cử nhân Thương mại tại Đại học RMIT.

Cùng với thay đổi nhân sự, Yeah1 điều chỉnh cơ cấu người đại diện theo pháp luật. Theo đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh và bà Nguyễn Thị Hà My trở thành hai người đại diện theo pháp luật của tập đoàn, thay cho cơ cấu trước đây gồm bà Lê Phương Thảo và bà Ngô Thị Vân Hạnh.

Biến động nhân sự cũng xuất hiện tại Ban kiểm soát. Yeah1 cho biết đã nhận được thư từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Nam ngày 4/11. Việc miễn nhiệm sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

Bài toán kinh doanh phía sau cuộc chuyển giao

Cuộc thay đổi lãnh đạo của Yeah1 diễn ra khi tập đoàn bước vào giai đoạn điều chỉnh mô hình kinh doanh, từ doanh nghiệp tập trung sản xuất nội dung giải trí sang khai thác thương mại trên nền tảng các sản phẩm sở hữu trí tuệ, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ.

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, giai đoạn 2027–2030, Yeah1 sẽ phát triển mô hình tích hợp nội dung, sức ảnh hưởng và thương mại, hay còn được gọi là Content-to-Commerce.

Thay vì chỉ thu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chương trình, quảng cáo hay tổ chức concert, doanh nghiệp muốn kéo dài khả năng khai thác thương mại của các sản phẩm giải trí thông qua hợp tác thương hiệu, thương mại điện tử, nghệ sĩ và hệ sinh thái người hâm mộ.

Trong mô hình này, bà Ngô Thị Vân Hạnh tiếp tục phụ trách định hướng chiến lược nội dung và các dự án giải trí, trong khi tân Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hà My được giao nhiệm vụ kết nối các mảng kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Việc bổ nhiệm một lãnh đạo có kinh nghiệm về thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số cho thấy trọng tâm điều hành của Yeah1 đang hướng nhiều hơn đến khả năng chuyển đổi sức hút của các chương trình giải trí thành doanh thu thương mại.

Tuy nhiên, cuộc chuyển giao cũng diễn ra khi kết quả kinh doanh của tập đoàn vẫn có sự phân hóa giữa các kỳ báo cáo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Yeah1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 16,6 tỷ đồng, tăng 126,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp giải trình sự cải thiện này chủ yếu đến từ việc kiểm soát giá vốn, qua đó nâng lợi nhuận gộp.

Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt khoảng 40,3 tỷ đồng, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2025. Yeah1 cho biết nguyên nhân chủ yếu do cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lãi đáng kể từ thoái vốn, trong khi chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và tài chính năm nay tăng.

Ở một diễn biến khác, Yeah1 vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 17 triệu cổ phiếu trong tháng 10/2026, thu về 170 tỷ đồng, tương đương 68% quy mô chào bán dự kiến. Sau giao dịch, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên hơn 2.222 tỷ đồng.

Một trong hai nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là bà Lê Phương Thảo, người vừa rời ghế Chủ tịch HĐQT. Bà Thảo mua thêm 7 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 8,47% vốn điều lệ.

Việc tiếp tục nắm giữ lượng cổ phần này, đồng thời duy trì vị trí trong HĐQT và phụ trách định hướng các liên doanh quốc tế, cho thấy bà Lê Phương Thảo vẫn giữ vai trò trong cơ cấu quản trị và chiến lược phát triển của Yeah1 sau khi bàn giao vị trí Chủ tịch.

Trong khi đó, đối với bộ máy điều hành mới, thách thức không chỉ nằm ở khả năng tiếp tục tạo ra các chương trình giải trí có sức hút, mà còn ở việc chuyển đổi những tài sản nội dung và cộng đồng khán giả thành các nguồn thu có thể duy trì trong dài hạn.