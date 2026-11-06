Doanh nghiệp Việt chỉ có 6 nhân sự, lãi gần 1.000 tỷ, không nợ ai 1 đồng

6 nhân sự, lợi nhuận gần 1.000 tỷ đồng

CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (UpCOM: BTH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với những con số đáng chú ý.

Theo báo cáo, doanh nghiệp có 6 lao động vào đầu năm 2024, giảm còn 5 người vào đầu năm 2025 và tăng trở lại 6 người vào cuối tháng 9/2026.

Dù quy mô nhân sự rất nhỏ, BTH ghi nhận lợi nhuận sau thuế 708 tỷ đồng trong năm 2024, 186 tỷ đồng năm 2025 và 88,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Như vậy, tính từ năm 2024 đến hết tháng 9/2026, BTH ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế gần 983 tỷ đồng.

Nếu lấy quy mô 6 lao động tại thời điểm cuối tháng 9/2026 làm cơ sở tham chiếu, mức lợi nhuận bình quân theo phép chia tương đương khoảng 163,8 tỷ đồng/người trong cả giai đoạn.

Đáng chú ý, BTH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và đầu tư kinh doanh bất động sản nhưng không cần đến một bộ máy nhân sự cồng kềnh để tạo ra lợi nhuận lớn.

Dự án Hoàng Thành Pearl. Ảnh: HTP

Kết quả kinh doanh đột biến trong hai năm 2024 và 2025 chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại dự án Hoàng Thành Pearl ở khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tính đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ chung cư và 17/25 căn nhà liền kề tại dự án này.

Trong quý III/2026, hoạt động bàn giao bất động sản chậm lại. BTH chỉ ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao một căn hộ, khiến doanh thu thuần đạt 2,26 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 1,5 tỷ đồng, giảm 46%.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn báo lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng. Nguyên nhân nằm ở nguồn thu tài chính lên tới gần 9,9 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần doanh thu thuần, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của BTH đạt 87,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 22,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, gần gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Nắm hơn 453 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Bức tranh tài chính của BTH cho thấy doanh nghiệp đang nắm giữ lượng tiền gửi lớn, trong khi không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn.

Cơ cấu tài sản này khá đặc biệt so với nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BTH đạt khoảng 626 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 453,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 72,4% tổng tài sản. Phần lớn số tiền này là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Cụ thể, BTH đang gửi 163,6 tỷ đồng tại VPBank, 145,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), 90,8 tỷ đồng tại VietinBank và 53,2 tỷ đồng tại các ngân hàng khác.

Số tiền BTH đang gửi tại các ngân hàng tính đến ngày 30/9/2026.

Với lượng tiền gửi lớn, doanh nghiệp có thêm nguồn thu tài chính ngay cả khi hoạt động bàn giao bất động sản chậm lại. Trong quý III, doanh thu tài chính gần 9,9 tỷ đồng cao hơn nhiều lần doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, nguồn thu này cũng giảm so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lãi tiền gửi ngân hàng của BTH đạt hơn 26,7 tỷ đồng, so với hơn 35,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ hơn 187 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 105 tỷ đồng vào cuối tháng 9. BTH không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 521 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khoảng 263 tỷ đồng.

Cơ cấu này giúp BTH có lợi thế đáng kể trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn và lãi suất cho vay tăng cao. Trong khi nhiều doanh nghiệp địa ốc phải gánh chi phí lãi vay lớn, chịu áp lực đáo hạn trái phiếu và thiếu hụt dòng tiền, BTH không phải sử dụng đòn bẩy tài chính để duy trì hoạt động.

Thực tế, lợi nhuận của BTH trong những năm gần đây không chỉ đến từ tiền gửi ngân hàng. Khoản lãi đột biến năm 2024 và 2025 chủ yếu gắn với việc bàn giao sản phẩm tại dự án Hoàng Thành Pearl. Sau khi thu tiền từ hoạt động bán nhà, doanh nghiệp sử dụng một phần nguồn tiền nhàn rỗi để gửi ngân hàng, tạo thêm doanh thu tài chính.

Đây là yếu tố giúp BTH duy trì lợi nhuận trong giai đoạn hoạt động bàn giao bất động sản giảm tốc. Tuy nhiên, khả năng duy trì mức lợi nhuận cao như năm 2024 sẽ là thách thức khi phần lớn sản phẩm tại Hoàng Thành Pearl đã được bàn giao.

Một chỉ dấu cần chú ý là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 âm gần 29,5 tỷ đồng, trái ngược mức dương gần 156 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BTH tăng trong 3 phiên gần đây lên mức 18.300 đồng/cổ phiếu, song thanh khoản vẫn ở mức thấp. CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành từng là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 65% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Với quy mô nhân sự chỉ 5-6 người, lượng tiền gửi ngân hàng lớn và không có dư nợ vay ngắn hạn, dài hạn, BTH là trường hợp đáng chú ý trên thị trường. Dù vậy, cần nhìn nhận lợi nhuận của doanh nghiệp trong bối cảnh phần lớn kết quả đột biến đến từ việc bàn giao dự án bất động sản, thay vì chỉ dựa vào hoạt động kinh doanh thường xuyên.