Thiên Long về tay tập đoàn Nhật Bản

Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa thông báo Công ty Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn Kokuyo vào hôm nay, sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. TLAT là cổ đông lớn nhất của Thiên Long, sở hữu gần 45,2 triệu cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ.

Các bước tiếp theo, bao gồm việc chào mua công khai cổ phiếu TLG, sẽ được Kokuyo triển khai theo quy định. Ban lãnh đạo Thiên Long cho biết các diễn biến nêu trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của TLG. Công ty tiếp tục tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Cuối năm trước, Thiên Long công bố cổ đông lớn TLAT đang đàm phán với Tập đoàn Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Thông báo mới nhất không xác nhận tổng giá trị của thương vụ. Tuy nhiên, theo công bố từ Kokuyo hồi tháng 12/2025, doanh nghiệp Nhật dự tính chi khoảng 27,6 tỷ yen (tương đương 4.700 tỷ đồng vào thời điểm đó).

Ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long, trả lời phỏng vấn VnExpress tháng 3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Thành lập năm 1905, Kokuyo là tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc. Tại Việt Nam, Kokuyo hiện kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus, đồng thời đã hợp tác TLG trong các hợp đồng sản xuất theo yêu cầu và thiết kế (OEM).

Nói với VnExpress bên lề phiên họp thường niên hồi tháng 4, ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết Kokuyo là một doanh nghiệp lâu năm, nên khi hợp tác với họ, ông cũng muốn Thiên Long có thể trở thành một thương hiệu có tuổi đời lâu dài tương tự. Hơn hết, khi xem xét các thương vụ trước đây của Kokuyo, ông Thọ thấy phong cách của họ là đầu tư nhưng vẫn tìm cách giữ vững thương hiệu địa phương, chứ không chỉ hướng tới mục đích thâu tóm thông thường.

"Một phần nào đó, tôi cũng cảm thấy an tâm khi giao Thiên Long cho một công ty như vậy", ông Thọ nói.

Tập đoàn Thiên Long thành lập năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gầy dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như FlexOffice, Colokit và Flexio. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 75 quốc gia và vùng lãnh thổ

9 tháng đầu năm, TLG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 3.621 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 423 tỷ đồng, cải thiện khoảng 12,5%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh thu, kết hợp với tỷ lệ lợi nhuận ròng được duy trì tương đồng so với cùng kỳ, đạt mức 11,7%.