City Auto: ‘Trùm’ kinh doanh xe Ford, Hyundai, Wolkswagen vẫn lỗ vì buôn ô tô

Công ty cổ phần City Auto vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với bức tranh kinh doanh có nhiều điểm trái chiều.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.725,2 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 523,2 triệu đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm 2025 (báo lãi ròng hơn 1,02 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý là (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Trong quý III/2026, City Auto ghi nhận lỗ gần 8,6 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trái ngược với con số hơn 1,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động kinh doanh của City Auto được cải thiện rõ rệt, khi giảm lỗ từ hơn 53,4 tỷ đồng xuống còn gần 17 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, City Auto đạt doanh thu thuần hơn 5.126,3 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 6,1 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh của City Auto trong 9 tháng năm 2026 được cải thiện rõ rệt, khi giảm lỗ từ hơn 53,4 tỷ đồng xuống còn gần 17 tỷ đồng.

Phía doanh nghiệp cho biết thị trường ô tô giảm, sức mua yếu, đồng thời cạnh tranh về giá và chính sách khuyến mại làm ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về cơ cấu tài chính, tính đến cuối tháng 9/2026, City Auto đang có nợ phải trả là hơn 2.791 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu nằm ở nợ ngắn hạn với hơn 2.543,8 tỷ đồng.

Phải trả người bán ngắn hạn của City Auto hiện chiếm tới 20,3% nợ ngắn hạn, chủ yếu ghi nhận ở CTCP Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (hơn 18 tỷ đồng); CTCP Auto Dĩ An – Bình Dương (hơn 183,8 tỷ đồng); Công ty TNHH Trend Motor Việt Nam (hơn 101,4 tỷ đồng) và Các đối tượng khác (hơn 212,5 tỷ đồng).

Tổng nợ vay của doanh nghiệp đến cuối tháng 9/2026 là hơn 2.067,9 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn hơn 1.859,8 tỷ đồng tại nhiều ngân hàng và vay dài hạn gần 210 tỷ đồng.

Theo giải trình trong BCTC của City Auto, mục đích các khoản vay chủ yếu là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh (showroom), bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh xe ô tô nhãn hiệu Volkswagen. Tài sản đảm bảo được sử dụng để thế chấp cho các khoản vay bao gồm cổ phiếu, bất động sản, hàng tồn kho và xe ô tô.

City Auto là một trong những nhà bán lẻ ô tô hàng đầu sở hữu hệ thống 14 showroom của 3 thương hiệu Ford, Hyundai, Volkswagen.

City Auto là một trong những nhà bán lẻ ô tô hàng đầu sở hữu hệ thống 14 showroom của 3 thương hiệu Ford, Hyundai, Volkswagen. Năm 2026, City Auto xác định đây là năm để kiện toàn nội lực và tối ưu cấu trúc; trong đó trụ cột thương hiệu Ford và Hyundai; đột phá phân khúc xe sang với Volkswagen và phân phối thương hiệu mới cùng VinFast.

Về kế hoạch tài chính, năm 2026 City Auto đặt kế hoạch doanh thu 10.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 132 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ năm 2026 diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT cho biết, trong giai đoạn tới, City Auto định hướng tập trung vào ba trụ cột chính gồm mở rộng quy mô hệ thống đại lý, phát triển thêm các thương hiệu mới và đón đầu xu hướng xanh hóa của thị trường ô tô.

Về việc hợp tác với VinFast, đại diện doanh nghiệp này cho biết đã bắt đầu quá trình đàm phán và sẽ xúc tiến nhanh nếu được cổ đông thông qua. Theo kế hoạch, nếu được thông qua hệ thống có thể bổ sung thêm 7 đại lý, trong đó có 5 đại lý quy mô lớn của VinFast.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, khả năng hoàn thành kế hoạch này sẽ phụ thuộc lớn vào sức phục hồi của thị trường, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của khách hàng và hiệu quả tái cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp.