Công ty của doanh nhân người Mỹ Stephen Ward Kim vừa bị bắt vì trốn thuế có quy mô thế nào?

Công an TP Hà Nội mới đây đã công bố thông tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Stephen Ward Kim (SN 1961, quốc tịch Mỹ) để điều tra về tội trốn thuế.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.

Lực lượng chứng năng kiểm tra tại Công ty TNHH Durian - Ảnh: Công an Hà Nội

Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), ông Stephen Ward Kim đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế với tổng số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Durian được thành lập tháng 1/2020 với 4 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Thời điểm thành lập Công ty TNHH Durian có vốn điều lệ 50.000 USD tương đương 1,175 tỷ đồng. Ông Stephen Ward Kim sinh năm 1961; quốc tịch Mỹ giữ vị trí Chủ tịch, kiêm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trốn thuế tại Công ty TNHH Durian, ông Stephen Ward Kim từng có thời gian giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TS Vina có trụ sở tại Tỉnh Thanh Hóa, đây là một doanh nghiệp được thành lập tháng 12/2013.

Thời điểm doanh nhân người Mỹ làm lãnh đạo và là người đại diện theo pháp luật, Công ty TNHH TS Vina có vốn điều lệ 31,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2020, ông Stephen Ward Kim đã rời vị trí giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Thay thế doanh nhân người Mỹ là ông Sung Tai Sub sinh năm 1959 người Hàn Quốc. Hiện Công ty TNHH TS Vina hiện đang trong quá trình làm thủ tục giải thể.