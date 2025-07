Giá vàng tăng mạnh, bất ngờ doanh thu công ty vàng của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung

Theo Tổng cục Thống kê, cùng với biến động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã ghi nhận tăng mạnh trong nửa đầu năm. Cụ thể, chỉ số giá vàng trong tháng 6/2025 ghi nhận mức tăng 48,01% so với cùng kỳ năm trước; tăng 33,54% so với tháng 12/2024; bình quân quý II/2025 tăng 43,62% so với cùng kỳ năm trước; bình quân sáu tháng đầu năm 2025 tăng 37,4%.

Giá vàng neo ở mức cao đã tác động tới nhu cầu mua vàng của người dân trong nước. Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch cho thấy doanh thu và lợi nhuận cùng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý II/2025, PNJ ghi nhận doanh thu hơn 7.582 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân của diễn biến kể trên đến từ đà sụt giảm doanh thu mảng vàng miếng và vàng nhẫn 24K tại công ty mẹ, trong khi doanh thu bán trang sức vẫn duy trì tăng trưởng nhẹ.

Tuy nhiên, nhờ cơ cấu doanh thu chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng vàng trang sức tăng và vàng miếng giảm, cùng với hiệu quả xử lý hàng hóa mua lại được cải thiện, doanh nghiệp của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2/2025.

Doanh thu của PNJ ghi nhận giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025

Theo đó, sau khi trừ giá vốn bán hàng, trong kỳ PNJ ghi nhận lợi nhuận gộp 1.634 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 24 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Chi phí tài chính cũng tăng hơn 3 lần khi từ 14 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay tăng mạnh từ gần 3,5 tỷ đồng lên gần 33 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng mạnh lên mức 855 tỷ đồng và 203 tỷ đồng, kết quả PNJ báo lãi trước thuế 552 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 442 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu hơn 17.424 tỷ đồng, giảm mạnh gần 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PNJ ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.406 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.119 tỷ đồng, giảm lần lượt 63 tỷ đồng trước thuế và giảm 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương giảm 4% so với cùng kỳ.

Năm 2025, doanh nghiệp của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung đặt mục tiêu doanh thu đạt 31.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.960 tỷ đồng. Sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành khoảng 54% kế hoạch doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về cơ cấu doanh thu, mảng bán lẻ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm 66% tổng doanh thu hợp nhất của PNJ, tương đương 11.430 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trang sức bán sỉ trong nửa đầu năm cũng tăng 15%. Trong khi đó, tỷ trọng vàng 24K trong cơ cấu doanh thu chỉ còn hơn 25%, giảm mạnh so với mức 42% cùng kỳ năm trước.

Nhờ chuyển dịch cơ cấu, biên lợi nhuận gộp bình quân 6 tháng đầu năm của PNJ đạt 21,4%, cao hơn đáng kể so với mức 16,4% cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của PNJ đạt hơn 17.200 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 2,5 lần lên 1.123 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 160 tỷ lên 401 tỷ đồng.

Trong khi đó, hàng tồn kho ghi nhận giảm từ hơn 13.713 tỷ đồng xuống còn khoảng 13.000 tỷ đồng.

Ở bên kia bản cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 5.952 tỷ đồng xuống còn 5.178 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm còn 3.096 tỷ đồng.

PNJ có 3.175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.