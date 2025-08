Những ông chủ của lô mỹ phẩm vừa bị thu hồi, tiêu hủy là ai?

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc đình chỉ lưu hành lô sản phẩm Gel AG Nano TP Plus - Hộp 1 tuýp 20g, trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 06/23/CBMP-HY; Số lô: 072024; NSX: 16/7/2024; HSD: 15/7/2027 do Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh sản xuất và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TH Pharma chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại Nhà thuốc 365 (Địa chỉ: số 178, đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để kiểm tra chất lượng.

Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Trên thị trường sản phẩm này đang được nhiều đơn vị kinh doanh với mức giá dao động rất lớn từ 60.000đ/tuýp đến 130.000đ/tuýp.

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc đình chỉ lưu hành một lô sản phẩm Gel AG Nano TP Plus - Hộp 1 tuýp 20g - Ảnh chụp màn hình

Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel AG Nano TP Plus - Hộp 1 tuýp 20g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TH Pharma, Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Gel AG Nano TP Plus - Hộp 1 tuýp 20g nêu trên.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TH Pharma được thành lập tháng 11/2017 với 7 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính đăng ký là bán buôn thực phẩm.

Công ty có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, cổ đông Phạm Văn Tư góp 1,35 tỷ đồng tương đương 45% vốn góp, cổ đông Bùi Tiến Hùng góp 1,5 tỷ đồng tương đương 50% vốn góp và cổ đông Đặng Thị Thu Hoài góp 150 triệu đồng tương đương 5% vốn góp.

Hiện, ông Phạm Văn Tư (sinh năm 1987) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh có tiền thân là Công ty TNHJ mỹ phẩm và hóa chất Quang Xanh thành lập tháng 12/2013. Thời điểm thành lập công ty đăng ký 19 ngành nghề kinh doanh trong đó ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng do ông Nguyễn Văn Phong sinh năm 1961 giữ vị trí Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Công ty đổi tên thành Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh từ tháng 11/2020. Cùng với đó vốn điều lệ doanh nghiệp cũng tăng từ 1,5 lên 5 tỷ đồng. Hiện ông Phong vẫn là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.