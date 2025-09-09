Công ty chứng khoán dự báo VN-Index lên 2.000 điểm vào cuối năm

Trong báo cáo chiến lược tháng 9, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam bày tỏ lạc quan về triển vọng trung và dài hạn của VN-Index. Họ cho rằng nếu xung lực tăng được duy trì và áp lực tỷ giá trong ngưỡng cho phép của Ngân hàng Nhà nước, chỉ số có thể lên 1.800 điểm, thậm chí 2.000 điểm trong những tháng còn lại.

Theo nhóm phân tích, kịch bản cơ sở của thị trường là thiết lập vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 1.650 điểm, thấp hơn tham chiếu phiên 8/9 khoảng 15 điểm, sau đó tiếp tục tăng lên 1.800 điểm. Trong trường hợp kém khả quan hơn, chỉ số có thể hình thành vùng hỗ trợ trung hạn tại 1.550 điểm.

Nhận định của Mirae Asset Việt Nam được công bố trước phiên giảm mạnh hôm qua. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sau khi chạm mốc kỷ lục 1.700 điểm đã đảo chiều giảm nhanh hai phiên liên tiếp, xuống 1.624 điểm. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi thanh khoản tăng vọt, cộng thêm nhà đầu tư ngoại trở lại mua ròng sau chuỗi xả hàng quyết liệt.

Đánh giá về diễn biến thị trường hiện tại, Mirae Asset cho rằng các đợt rung lắc với biên độ lớn dần trở nên bình thường nửa sau tháng 8 và dự kiến tiếp tục duy trì trong tháng này. Một số phiên giao dịch có biên độ (chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất) lên đến 100 điểm, thể hiện sự luân chuyển dòng tiền mạnh giữa các nhóm nhà đầu tư lẫn các nhóm cổ phiếu. Vai trò của nhà đầu tư tổ chức cũng ngày càng rõ khi tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm này đã tăng từ mức 6-10% ở giai đoạn 2023-2024 lên 40-50% trong 4 tháng gần nhất.

Nhóm phân tích nhận định hai câu chuyện có tính tác động tích cực đến VN-Index là đợt đánh giá của FTSE Russell về cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong kỳ họp tháng 9 đều không còn mới. Bất kỳ biến động thông tin nào đều có thể là dấu hiệu để nhà đầu tư chốt lời nhằm bảo toàn thành quả đã tích lũy ở những tháng gần nhất.

Dự báo mới nhất của Mirae Asset vượt xa kịch bản họ từng đưa ra trong báo cáo chiến lược nửa cuối năm, công bố vào giữa tháng 6. Khi đó, họ "lạc quan trong thận trọng" với đà tăng của thị trường và cho rằng cần sự lan tỏa của dòng tiền để giúp VN-Index chinh phục mốc 1.400 điểm (hiện thị trường đã có lúc vượt mốc 1.700 điểm).

Trước Mirae Asset, một số công ty chứng khoán và quỹ đầu tư cũng nhận định khả quan về diễn biến VN-Index trong trung và dài hạn, nhưng đều chưa dự đoán vượt 2.000 điểm. Điển hình như Công ty Chứng khoán VNDirect dự báo VN-Index có thể lên đến 1.850-1.900 điểm trong vòng 9-12 tháng tới, còn Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) kỳ vọng chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có thể tăng lên 1.792-1.864 điểm trong "trung hạn".

Phần đông công ty chứng khoán cho rằng động lực chính để chỉ số chinh phục đỉnh mới là sự hồi phục về lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó, khả năng nâng hạng thị trường và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ là yếu tố cộng hưởng.