Công nhân vẫn bám công trường NƠXH từng 'nóng' chuyện dân xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ

Tại công trường dự án NƠXH CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (Thăng Long Green City) do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư, nhiều công nhân vẫn miệt mài làm việc trong những ngày cận Tết. Trên cao, các tổ đội thi công cửa, điện nước; phía dưới, công nhân xây trát, lắp đặt các hạng mục...tất cả đều nhịp nhàng.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, dự án đã cất nóc vào tháng 12/2025, hoàn thành phần thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dù cận Tết, công trường vẫn duy trì khoảng 200 lao động mỗi ngày, song một số tổ đội có công nhân ở xa đã được bố trí nghỉ sớm để về quê đón Tết.

“Căn cứ lịch nghỉ Tết, dự kiến ngày 13/2 (25 tháng Chạp), công trường sẽ dọn dẹp để anh em công nhân nghỉ Tết. Sau kỳ nghỉ, từ ngày 22/2 (mùng 7 Tết), nhà thầu sẽ triển khai trở lại nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao nhà cho người dân trong quý IV/2026 theo kế hoạch”, ông Trung nói.

Ở góc công trường, chị Lê Thị H., công nhân xây dựng quê Thanh Hóa chia sẻ, dù nhớ nhà nhưng chị vẫn cố gắng bám công trường những ngày cuối năm để đảm bảo kịp tiến độ. “Cận Tết ai cũng muốn về sớm với gia đình, nhưng công trình đang vào giai đoạn hoàn thiện nên chúng tôi cố làm thêm. Mấy hôm nữa nghỉ là về quê, cũng tranh thủ tăng ca để có thêm thu nhập sắm Tết”, chị H. nói.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung từng gây “sốt” ngay khi mở nhận hồ sơ trong bối cảnh nguồn cung nhà giá rẻ khan hiếm, giá nhà thương mại liên tục neo cao. Thời điểm đầu tiếp nhận, hàng trăm người dân đã có mặt từ nửa đêm, xếp hàng xuyên đêm với hy vọng nộp được hồ sơ sớm. Thậm chí, những ngày sau đó, người dân phải "đội mưa" xếp hàng chờ bấm số.

Theo đại diện chủ đầu tư, đến nay dự án đã tiếp nhận khoảng 4.700 hồ sơ trên tổng số 10.000 phiếu hẹn. Dự kiến đến cuối tháng 3/2026 sẽ hoàn tất kiểm duyệt hồ sơ, tổng hợp và báo cáo Sở Xây dựng. Sau đó, chủ đầu tư dự kiến tổ chức bốc thăm trực tuyến để xác định đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Dự án CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao 9–12 tầng, có một tầng hầm và một tum thang, cung cấp tổng cộng 1.104 căn hộ, trong đó 929 căn nhà ở xã hội và 175 căn hộ thương mại.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội được công bố ở mức 18,4 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và phí bảo trì). Giá thuê khoảng 91.700 đồng/m²/tháng, trong khi giá thuê mua khoảng 312.860 đồng/m²/tháng.