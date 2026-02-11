Khu tái định cư bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội hơn chục năm bất ngờ 'hồi sinh'

Dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy thuộc quận Cầu Giấy (cũ) nay là phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2009 nhằm phục vụ công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và di dân Khu đô thị mới Cầu Giấy. Dự án này được đánh giá sở hữu vị trí "vàng" tại Cầu Giấy, nằm ngay ngã tư phố Duy Tân - Trần Thái Tông.

Dù đã xây xong phần thô từ năm 2013 với quy mô cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm nhưng do nhiều nguyên nhân, khu tái định cư rơi vào tình trạng dang dở, bỏ hoang trong suốt nhiều năm gây lãng phí, nhếch nhác bộ mặt đô thị.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khu tái định cư vốn bỏ hoang hoá nhiều năm qua đang có dấu hiệu "hồi sinh", khoác lên mình diện mạo mới.

Thay cho hình ảnh khối bê tông trơ trọi, sắt thép hoen rỉ trước đây là lớp sơn mới khang trang, hệ thống cửa kính, lan can ban công được lắp đặt đồng bộ.

Bên trong tòa nhà, các hạng mục hoàn thiện nội thất, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy đang được triển khai hoàn thiện.

Theo kế hoạch, dự án khu tái định cư trên "đất vàng" Cầu Giấy sẽ hoàn tất các thủ tục quyết toán, nghiệm thu và bàn giao trong năm 2026.

Việc dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt tình trạng bỏ hoang lãng phí cả thập kỷ, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa, ổn định cuộc sống lâu dài.