Ngắm Biệt thự hơn 100 năm ở dự án ven sông Đồng Nai trước ngày thông xe

Tuyến đường ven sông Đồng Nai đoạn qua phường Trấn Biên đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán 2026.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là việc bảo tồn nguyên vẹn căn biệt thự cổ hơn 100 năm nằm ven sông, sau khi chủ đầu tư phải điều chỉnh, nắn hướng tuyến để tránh xâm phạm công trình này.

Biệt thự cổ Võ Hà Thanh, còn được người dân địa phương gọi là nhà lầu ông Phủ, được xây dựng từ năm 1922 và khánh thành năm 1924. Trải qua hơn một thế kỷ, công trình vẫn giữ được gần như nguyên vẹn giá trị kiến trúc và dấu ấn lịch sử.

Ngôi biệt thự gồm hai tầng, mang đậm phong cách kiến trúc phương Tây với gam màu vàng chủ đạo, mái ngói cổ, hệ thống cột trụ lớn, cửa sổ gỗ bố trí đối xứng bốn mặt, cầu thang và hành lang rộng rãi.

Trong quá trình triển khai dự án đường ven sông, để bảo tồn biệt thự cổ này, tỉnh Đồng Nai đã quyết định điều chỉnh thiết kế, nắn tuyến đường dịch chuyển ra phía bờ sông, đồng thời thu hẹp vỉa hè tại đoạn đi qua khu vực nhà cổ. Đây được xem là phương án tối ưu nhằm vừa đảm bảo phát triển hạ tầng giao thông, vừa gìn giữ di sản kiến trúc có giá trị.

Hiện nay, khu vực xung quanh biệt thự cổ đã được chỉnh trang đồng bộ. Mặt đường được thảm nhựa, vỉa hè lát gạch, không gian cảnh quan dần hoàn thiện, tạo nên sự hài hòa giữa công trình giao thông hiện đại và kiến trúc cổ kính. Với giá trị lịch sử và nét kiến trúc tinh xảo, biệt thự cổ này cũng đang được nhiều đoàn làm phim lựa chọn làm bối cảnh cho các tác phẩm tái hiện không gian xưa.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai có tổng chiều dài 5,2 km, khởi công từ cuối năm 2020. Tuyến đường được thiết kế rộng 34 m, gồm 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m, mặt đường 24 m, chưa kể phần công viên và kè sông. Ngoài đoạn qua khu vực nhà cổ, phần lớn chiều dài còn lại của tuyến đã được thảm nhựa, kẻ vạch sơn, trồng hoa tại dải phân cách và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Những ngày này, công nhân đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như trang trí vỉa hè, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo tiến độ thông xe đúng kế hoạch.

Dự án cũng bố trí 3 bến đò nhằm tăng khả năng kết nối giao thông đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tàu thuyền qua lại. Theo quy hoạch, đoạn đường ven sông phía phường Trấn Biên sẽ được kết nối đồng bộ với tuyến đường phía bên kia sông thuộc phường Biên Hòa trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện không gian đô thị ven sông.

Sông Đồng Nai chảy qua đô thị ven sông khoảng 30 km, giữ vai trò quan trọng trong cung cấp nước, điều hòa khí hậu, phát triển năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Với tiềm năng lớn, hành lang ven sông Đồng Nai được xác định là một trong những khu vực động lực phát triển của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn tới, nơi hài hòa giữa hạ tầng hiện đại và giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời.