Ngân hàng thông báo đấu giá loạt căn hộ chung cư, giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đồng

Tài sản thế chấp khoản vay 200 tỷ đồng tiếp tục được IVB Đà Nẵng đưa ra đấu giá

Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Đà Nẵng (IVB Đà Nẵng) vừa phát đi thông báo tổ chức đấu giá loạt tài sản bảo đảm là 20 căn hộ chung cư thuộc sở hữu thế chấp của Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam. Mức giá chào bán ban đầu dao động trong khoảng từ 1,06 tỷ đồng đến hơn 3 tỷ đồng mỗi căn.

Theo thông tin từ ngân hàng, các căn hộ nói trên nằm tại tờ bản đồ số 15 thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An, địa bàn phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng. Dự án do Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư, với tên thương mại The Pearl Hoian - A Festa Hotel & Resort.

IVB Đà Nẵng cho biết, tài sản sẽ được đưa ra đấu giá từng căn riêng lẻ. Trong đó, mức giá khởi điểm thấp nhất là 1 tỷ đồng đối với căn hộ có diện tích 47,5 m2, trong khi căn hộ diện tích 75,5 m2 được chào giá 1,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, hai căn hộ có diện tích lớn nhất 137,6 m2 được xác định giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng/căn.

IVB Đà Nẵng tiếp tục rao bán 20 căn hộ The Pearl Hoian, giá từ hơn 1 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ: AI

Trước đó, vào tháng 8/2024, ngân hàng này từng rao bán 90 căn hộ tại cùng dự án, cũng là tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam. Khi đó, giá khởi điểm cho mỗi căn dao động từ 2,4 tỷ đồng (47,5 m2) đến 5,3 tỷ đồng (137,7 m2), với tổng giá trị khởi điểm lên tới 289 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, toàn bộ số căn hộ nêu trên được dùng để bảo đảm cho khoản vay 200 tỷ đồng mà doanh nghiệp ký kết với ngân hàng từ năm 2018.

Trong thông báo mới nhất, IVB Đà Nẵng lưu ý giá khởi điểm chưa bao gồm khoản 5% giá trị hợp đồng mua bán phải thanh toán cho chủ đầu tư, cũng như các nghĩa vụ tài chính khác như lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, thuế, phí, thuế VAT (nếu phát sinh) và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Toàn bộ các khoản này do người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm thanh toán.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 15 IVB Đà Nẵng phát thông báo đấu giá đối với 20 căn hộ này, sau 14 lần rao bán trước đó không thành công. Ngân hàng nhấn mạnh, tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng, áp dụng nguyên tắc “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá cần tự nghiên cứu hồ sơ, đánh giá tình trạng thực tế cũng như các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trước khi quyết định.

Theo giới thiệu, Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An gồm 4 tòa chung cư với 218 căn hộ, 364 phòng khách sạn và 12 căn biệt thự cao cấp, dự án đã hoàn thiện từ năm 2019.