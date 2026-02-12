Làng này ở Nghệ An có hàng trăm nhà đang gói bánh chưng, đỏ lửa cả ngày vẫn không kịp giao hàng cho khách

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng nghề bánh chưng Vĩnh Hòa, ở xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An luôn tấp nập, nhộn nhịp. Đi đến đâu cũng thấy cảnh người dân đang cắt lá dong, vo gạo nếp, cắt thịt làm nhân, nhiều bếp lớn được đốt đỏ rực nấu bánh chưng.

Hương thơm của những chiếc bánh chưng chín thơm phức như mang Tết về nơi đây sớm hơn so với các vùng quê khác.

Thời điểm này, tại làng Vĩnh Hòa, tỉnh Nghệ An, nhà nào cũng đang tất bật gói bánh chưng để kịp giao các đơn hàng cho khách.

Nghề gói bánh chưng đã có ở làng Vĩnh Hòa từ bao đời nay, truyền qua các thế hệ. Đến nay, cả làng có đến hơn 200 hộ chuyên làm nghề gói bánh chưng. Trong đó, Tết Nguyên đán là vụ sản xuất lớn nhất của làng nghề này. Có những gia đình mỗi ngày gói 4.000 - 5.000 chiếc bánh chưng vẫn không đủ đáp ứng các đơn hàng của khách.

Nguyên liệu để gói bánh chưng ở làng Vĩnh Hòa cũng như tất cả nơi khác, bao gồm lá dong, đậu xanh, nếp, thịt lợn, hạt tiêu, muối, hành tím... Tuy nhiên, yếu tố quyết định chiếc bánh chưng ngon, đậm hương vị là trình độ của người thợ trong việc nêm nếm, nấu bánh. Đây là những yếu tố tạo nên thương hiệu của làng nghề bánh chưng Vĩnh Hòa.

Bên cạnh đó, người dân làng Vĩnh Hòa rất chú trọng đến khâu chọn nguyên liệu ban đầu. Ngoài ra, mỗi gia đình đều có một bí quyết tẩm ướp gia vị để làm nên đặc trưng của cơ sở nhà mình. Dù ở khâu nào thì người làm bánh chưng làng Vĩnh Hòa đều làm từ cái tâm.

Tại làng Vĩnh Hòa, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An có hơn 200 hộ làm nghề gói bánh chưng.

Bà Nguyễn Thị Nhường (SN 1968, trú tại xã Yên Thành) cho biết, gia đình đã làm nghề gói bánh chưng đến nay là đời thứ tư. Gia đình làm nghề gói bánh chưng quanh năm nhưng vụ Tết là lớn nhất, đơn hàng tăng gấp nhiều lần ngày thường.

Để kịp giao các đơn hàng đã “chốt” với khách, bà Nhường huy động tối đa nhân lực của gia đình. Đồng thời, bà cũng phải thuê thêm nhiều công nhân thời vụ để kịp tiến độ. Mỗi người sẽ đảm nhận một khâu trong quá trình sản xuất. Trong đó, những người thợ lành nghề sẽ đảm nhận việc gói bánh chưng, còn thợ phụ chuyên lau lá, ra thịt, làm nhân.

Chị Lê Thị Kiều là một trong những thợ chính có tốc độ gói bánh chưng nhanh nhất tại đây. Mỗi ngày, chị Kiều có thể gói hơn 1.000 cái bánh chưng. Những người thợ khác cũng có thể gói từ 700 - 800 cái bánh chưng/ngày, tùy vào thời gian làm việc.

Tại cơ sở của gia đình anh Trần Quốc Khánh (SN 1972, trú tại xã Yên Thành) không khí cũng đang rất tấp nập. Để chuẩn bị cho vụ bánh Tết năm nay, cơ sở của anh Khánh đã nhập 50.000 lá dong. Dự kiến, cơ sở sẽ phải làm đến hết 28 Tết mới kịp giao đơn hàng cho khách.

Người dân làng Vĩnh Hoà, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An đầu tư thêm hệ thống nồi điện công suất lớn để nấu bánh chưng. Nhờ được nấu bằng nồi điện, chất lượng bánh đảm bảo, năng suất tăng cao.

Khách hàng đã từng nếm thử hương vị bánh chưng làng Vĩnh Hòa một lần đều nhớ mãi. Tiếng lành đồn xa, bánh chưng làng Vĩnh Hòa đã có mặt trên khắp các thị trường trong nước.

Giá bánh chưng, bánh tét cũng tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Có những loại khác nhau để khách lựa chọn với giá giao động từ 50.000 - 100.000 đồng/cặp. Có những vị khách đặt bánh theo yêu cầu thì giá sẽ thỏa thuận giữa hai bên.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Quỳnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, bánh chưng ở làng Vĩnh Hòa đã nổi tiếng từ bao đời nay.

Nhu cầu của thị trường ngày càng tăng, người dân nơi đây đầu tư thêm nồi điện công suất lớn để nấu bánh chưng. Nhờ nghề gói bánh chưng, người dân có thu nhập cao, đặc biệt vào dịp Tết.

Năm 2005, làng Vĩnh Hoà được công nhận làng nghề chế biến nông sản. Hội Nông dân xã Yên Thành cũng hướng dẫn người dân thành lập tổ hội nghề nghiệp với sự tham gia của 40 hộ dân, đang hoạt động rất hiệu quả. Đồng thời, Hội Nông dân xã cũng đang hỗ trợ người dân làng nghề xây dựng các sản phẩm OCOP, tạo nên thương hiệu, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con.