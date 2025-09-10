Vợ cựu thủ tướng Nepal chết trong biển lửa, hàng loạt lãnh đạo bị tấn công

Tòa nhà Quốc hội Nepal và nhà của các nhà lãnh đạo chính trị bị thiêu rụi trong đợt bạo loạn, đẩy quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

Làn sóng biểu tình do những người trẻ thuộc thế hệ Z khởi xướng từ ngày 8/9 để phản đối chính phủ cấm các mạng xã hội, cộng với những bất bình về tình trạng tham nhũng và tình trạng thiếu cơ hội cho giới trẻ.

Người biểu tình Nepal phóng hỏa và tấn công trụ sở quốc hội và chính phủ. (Ảnh: AP)

Thủ tướng KP Sharma Oli và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak đã từ chức.

Từ sáng sớm 9/9, binh lính và cảnh sát mang vũ khí hạng nặng được triển khai trên nhiều tuyến đường ở thủ đô Kathmandu để khôi phục trật tự. Quân đội bao vây người biểu tình ở một số quận. Nhân chứng cho biết nhiều người biểu tình bị bắt.

Làn sóng bạo lực tiếp tục gia tăng bất chấp việc Thủ tướng KP Sharma Oli đã từ chức.

Người biểu tình thậm chí không tha cho cựu thủ tướng và gia đình họ. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông đánh đập ông Sher Bahadur Deuba - lãnh đạo đảng Quốc đại Nepal, và vợ ông - Ngoại trưởng Arzu Rana Deuba. Đây là đảng lớn nhất đất nước và là một phần của liên minh cầm quyền.

Đám đông cũng phóng hỏa ngôi nhà thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Jhala Nath Khanal ở Dallu. Vợ ông – bà Rajyalaxmi Chitrakar, bị bỏng nặng sau khi mắc kẹt trong nhà. Bà được cho là đã tử vong tại bệnh viện.

Bà Rajyalaxmi Chitrakar bị bỏng nặng và qua đời sau khi nhà bị phóng hỏa

Vài giờ trước khi thủ tướng từ chức, đám đông biểu tình tấn công tài sản của Tổng thống Ramchandra Paudel, cựu Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal, Bộ trưởng Truyền thông Prithvi Subba Gurung và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak.

Theo các nhân chứng, nhà riêng và văn phòng của một số nhà lãnh đạo nổi tiếng đã bị phóng hỏa.

Lệnh cấm mạng xã hội đã được dỡ bỏ hôm 9/9 nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Ram Chandra Poudel kêu gọi người biểu tình tìm giải pháp hòa bình. Ông chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Oli và bổ nhiệm ông Oli lãnh đạo chính phủ lâm thời cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Làn sóng biểu tình do những người thuộc thế hệ Z khởi xướng nổ ra sau khi chính phủ chặn mạng xã hội như Facebook, X và YouTube, với lý do các công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát của chính phủ.

Bên cạnh đó, người biểu tình cũng bất mãn với tình trạng tham nhũng, tức giận vì con cái các lãnh đạo được hưởng lối sống xa hoa và nhiều đặc quyền, trong khi hầu hết thanh niên chật vật tìm việc làm.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ vào khoảng 20% ​​năm 2024, hơn 2.000 người trẻ Nepal rời khỏi đất nước mỗi ngày để tìm việc làm ở Trung Đông hoặc Đông Nam Á.