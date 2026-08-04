Cổ phiếu PNJ liên tục tăng trần

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trên đà hồi phục mạnh sau gần một tháng chịu ảnh hưởng của sự việc nguyên giám đốc công ty con (P-Lab) liên quan đến đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Cổ phiếu này chốt phiên tại 35.450 đồng, nối dài mạch tăng trần hai phiên liên tiếp. Thị giá đã hồi phục khoảng 15% so với vùng đáy 6 năm mới thiết lập cuối tháng trước.

PNJ khởi sắc nhờ lực mua của nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước. Khối lượng sang tay trong phiên hôm nay đạt hơn 10 triệu đơn vị, tương ứng 370 tỷ đồng, trong khi vẫn còn trên 1,2 triệu cổ phiếu chờ mua tại giá trần. Nhà đầu tư nước ngoài đang "bắt đáy" quyết liệt khi tổng giá trị mua ròng 6 phiên gần nhất xấp xỉ 500 tỷ đồng.

Trạng thái hưng phấn ở PNJ đồng thuận với diễn biến thị trường chung. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giao dịch trên tham chiếu trong phần lớn thời gian và đóng cửa tại 1.777 điểm, tăng 14 điểm so với hôm qua.

VN-Index đã hồi phục 7% so với mức thấp nhất trong nhịp điều chỉnh cuối tháng trước, đồng thời tiệm cận ngưỡng tâm lý quan trọng 1.800 điểm.

Ở nhóm ngân hàng, KLB dẫn đầu biên độ tăng với 4,8%, sau đó đến STB, HDB, MBB và LPB. Ngược lại, nhóm giảm điểm có nhiều đại diện vốn hóa lớn như VCB, TCB, SHB và BID dù biên độ điều chỉnh đều không quá 1,5%.

Cổ phiếu bất động sản có nhiều mã tăng như LDG, PDR, HDG, NVL, DIG. Các cổ phiếu liên quan đến Vingroup như VIC, VHM, VRE, VPL cũng đóng cửa trong sắc xanh với biên độ dao động 0,2-4,8%. Trong khi đó, cổ phiếu của một số chủ đầu tư như An Gia, Hoàng Quân... lội ngược dòng với mức giảm 0,5-2,5%.

Thanh khoản thị trường đạt gần 18.200 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với hôm qua. VIC tiếp tục đứng đầu về giá trị khớp lệnh với 1.100 tỷ đồng, bỏ xa các mã xếp sau như VHM và VIX.

Nhà đầu tư nước ngoài phát tín hiệu tích cực khi nối dài mạch mua ròng hai phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân gần 2.800 tỷ đồng, trong khi bán ra khoảng 1.900 tỷ đồng. Ngoài PNJ, dòng tiền của khối ngoại hướng đến MBB và HPG.

Dự báo về xu hướng sắp tới, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Tiên Phong cho rằng nhịp hồi phục ngắn hạn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, vùng giá hiện tại là ngưỡng cản quan trọng nên thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh. Trong trường hợp điều chỉnh, vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.710 điểm.

Nhóm này nhận định xu hướng trung và dài hạn không có sự thay đổi. Theo đó, thị trường đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu và chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng tăng bền vững. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự mạnh và ưu tiên chờ nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng.