Vụ SJC, PNJ gây "khủng hoảng" niềm tin lớn chưa từng có

Làn sóng bán kim cương, vàng SJC, PNJ chưa dừng lại

Thị trường vàng bạc, đá quý đang chứng kiến làn sóng "khủng hoàng" niềm tin khi người dân kéo đến bán tháo tài sản tại hai hệ thống SJC và PNJ. Nguyên nhân trực tiếp châm ngòi cho cuộc khủng hoảng này xuất phát từ những thông tin liên quan đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn được cơ quan điều tra công bố.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, ngay sau khi có thông tin 3.400 viên kim cương nhập lậu đã bị tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty trong giai đoạn 2022-2024, nhiều người đã rồng rắn nối đuôi nhau chờ bán tài sản.

Khách nối đuôi chờ bán vàng ngày 23/7 tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Ngày 23/7, rất đông khách hàng đã đổ về trung tâm SJC lớn nhất TP.HCM trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để kim cương. Không chỉ vậy, vàng cũng vạ lây khi người dân muốn bán vàng miếng và vàng nhẫn SJC từng mua tại hệ thống này.

Làn sóng bán tháo diễn ra bất chấp việc giá vàng trong nước lao dốc mạnh do nhu cầu bán ra áp đảo hoàn toàn lượng người mua vào.

Tình hình khách có nhu cầu bán vàng và kim cương tại SJC hạ nhiệt vào hôm sau nhưng ghi nhận cho thấy, nhiều khách vẫn có tâm lý “ôm” vàng đi bán vì “không yên tâm”.

Cảnh tương tự cũng diễn ra tại hệ thống PNJ trong khoảng 3 tuần trở lại đây, sau khi cơ quan điều tra công bố thông tin liên quan cựu giám đốc công ty kiểm định P-Lab (công ty kiểm định kim cương của PNJ) vướng vào đường dây buôn lậu kim cương.

Lập tức, nhiều khách hàng sở hữu kim cương PNJ cũng tìm đến các cửa hàng để bán ra. Tương tự, vàng cũng bị ảnh hưởng vạ lây, do khách hàng cảm thấy “không yên tâm”.

Đứng trước áp lực lớn, cả hai doanh nghiệp đều đưa ra các cam kết thu mua cho khách.

SJC cho biết hiện thu mua đầy đủ cho khách trong ngày. Các giao dịch bán vàng miếng, vàng nhẫn sau 15h chiều hoặc có giá trị trên 500 triệu đồng sẽ bị dời thanh toán sang ngày làm việc hôm sau. Riêng kim cương và nữ trang do thủ tục kiểm tra phức tạp nên thời gian chờ có thể kéo dài 1-2 ngày.

Khách giao dịch bán vàng, kim cương tại cửa hàng PNJ TP.HCM nhưng phải mang về vì cửa hàng chấp nhận mua, nhưng 4 tháng sau mới trả đủ tiền. Ảnh: Hồng Phúc

Tại PNJ, giai đoạn đầu, doanh nghiệp vẫn thanh toán nhanh chóng trong ngày cho khách. Tuy nhiên, mới đây, hệ thống này áp dụng phương thức thu mua mới. Theo đó, chỉ một số cửa hàng giới hạn mới được thu mua. Khách phải bốc số thứ tự buổi sáng (hệ thống giới hạn số lượng giao dịch bán trong ngày), giao dịch bán buổi chiều và chia thành 5 đợt trả tiền trong vòng 4 tháng đối với cả kim cương, vàng và trang sức.

Cách thức giải quyết khi thu mua của PNJ khiến nhiều khách bức xúc. Có khách mang 1-2 chỉ vàng đến nhưng cũng không được bán ngay mà phải thực hiện theo quy định của PNJ.

Họ bức xúc vì bản thân hữu vàng chứ không phải kim cương, giá trị vàng cũng thấp hơn nhiều so với kim cương nhưng không được trả tiền một lần. Ngoài ra, khi mua vàng, tiền được thanh toán một lần thì khi bán lại cũng nên được chi trả đầy đủ. Chưa kể, nhiều người có nhu cầu bán tài sản vì cần tiền giải quyết công việc nên việc nhận tiền nhỏ giọt khiến kế hoạch tài chính bị đảo lộn.

Chuyên gia nói SJC, PNJ gây "khủng hoảng" niềm tin chưa từng có

Đánh giá về tính chất vụ việc cũng như làn sóng bán tháo vàng, kim cương tại SJC, PNJ những ngày qua, chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền nhận định trên thị trường vàng bạc đá quý thì khách hàng đặt niềm tin lớn vào hai doanh nghiệp là SJC và PNJ.

Do đó, vụ việc có thể xem là gây khủng hoảng niềm tin lớn chưa từng có đối với thị trường vàng bạc đá quý, kim cương. “Khi xảy ra cú sốc niềm tin lớn như thế này, thì mọi người đổ bán tháo thì cũng không ai gom nổi”, ông nói.

Chuyên gia cho rằng vụ SJC, PNJ gây khủng hoảng niềm tin lớn chưa từng có trong ngành vàng bạc đá quý, kim cương. Ảnh: Hồng Phúc

Lý giải về việc này, theo chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền, bản chất của ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý là dựa trên việc mua vào và bán ra để hưởng chênh lệch, do đó dòng tiền mặt dự trữ của doanh nghiệp không phải là vô hạn.

Trong bối cảnh bình thường, dòng tiền được duy trì linh hoạt nhờ việc lấy tiền từ khách mua để thanh toán cho khách bán. Nhưng khi tâm lý hoảng loạn bùng phát, người dân chỉ muốn bán tháo để thu tiền về trong khi lượng người mua rất ít, doanh nghiệp lập tức rơi vào trạng thái mất cân đối dòng tiền nghiêm trọng. Do đó, doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp giãn tiến độ thanh toán.

Bên cạnh sức ép dòng tiền, khủng hoảng niềm tin của SJC còn bị đào sâu bởi thông tin hơn 170.800 viên đá màu, đá quý được ghi nhận ngoài bảng cân đối kế toán với giá trị bình quân chỉ hơn 6.000 đồng/viên.

Theo các chuyên gia, về mặt kỹ thuật kế toán, đây là những viên đá tháo ra từ sản phẩm cũ khách bán lại, được ghi nhận giá trị tượng trưng để theo dõi hiện vật, không phản ánh giá trị thương mại hay giao dịch thực tế trên thị trường. Tuy nhiên, rất cần lời giải thích chính thức từ SJC để minh bạch thông tin.

TS. Châu Đình Linh - Giảng viên trường đại học Ngân hàng TP.HCM, đánh giá khi niềm tin thị trường bị lung lay, mọi thông tin đều dễ bị diễn giải theo hướng tiêu cực. Điều SJC cần làm lúc này là giải trình minh bạch hơn, thay vì để công chúng hiểu sai.

Ông nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần công bố rõ đó là những loại đá gì, nguồn gốc hình thành từ đâu, quyền sở hữu thuộc về ai, vì sao phải theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán, và phương pháp xác định giá ghi sổ được thực hiện như thế nào. Khi thông tin được công khai đầy đủ thì sẽ hạn chế được những suy diễn không đáng có.

Theo chuyên gia, với vị thế là một thương hiệu lớn trên thị trường vàng, điều quan trọng nhất lúc này không phải là tranh luận đúng hay sai với dư luận, mà là khôi phục niềm tin bằng sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khi doanh nghiệp càng minh bạch, càng giải thích rõ bản chất vấn đề thì mới có cơ hội lấy lại niềm tin của khách hàng.