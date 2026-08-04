Sắp có nhiều quy định mới với xe máy điện

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN XX:2026/BXD nhằm thay thế Quy chuẩn QCVN 14:2024/BGTVT, trong đó bổ sung nhiều yêu cầu kỹ thuật mới đối với mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Theo dự thảo, mô tô, xe gắn máy hai bánh sử dụng động cơ điện sẽ không được trang bị bàn đạp. Quy định này nhằm phân định rõ giữa xe máy điện với xe đạp điện, đồng thời thống nhất tiêu chuẩn thiết kế của từng loại phương tiện.

Một điểm mới khác là mô tô điện có công suất trên 11 kW bắt buộc phải trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Xe cũng phải có đèn hoặc tín hiệu cảnh báo để người điều khiển nhận biết tình trạng hoạt động của hệ thống ABS.

Dự thảo đồng thời bổ sung nhiều yêu cầu nhằm hạn chế nguy cơ điện giật và cháy nổ trên xe điện. Theo đó, các giắc nối điện phải được liên kết chắc chắn; hệ thống lưu trữ năng lượng điện phải được lắp đặt an toàn, vỏ không được nứt, vỡ hoặc rò rỉ dung dịch.

Theo dự thảo, xe máy điện sẽ không được phép khởi động khi đang cắm sạc. Ảnh minh họa: Whatcar.

Đối với các phương tiện sử dụng hệ thống điện áp cao, các bộ phận mang điện phải được bảo vệ bằng lớp cách điện đạt cấp IPXXB, nối điện an toàn với khung xe và không thể tháo rời nếu không có dụng cụ chuyên dụng.

Các dây dẫn điện áp cao không nằm trong vỏ bảo vệ phải sử dụng lớp vỏ màu cam để dễ nhận biết. Hệ thống pin điện áp cao hoặc khu vực lân cận cũng phải dán nhãn cảnh báo nguy hiểm theo quy chuẩn với nền màu vàng, viền và mũi tên màu đen.

Đáng chú ý, dự thảo không cho phép bộ điều khiển động cơ điện có sẵn các chân giắc hoặc giắc cắm chờ phục vụ việc tự ý thay đổi vận tốc tối đa của xe, nhằm hạn chế tình trạng can thiệp, độ xe trái phép.

Dự thảo cũng quy định cụ thể hơn về các tính năng an toàn trong quá trình vận hành. Xe chỉ được phép di chuyển khi đã kích hoạt chế độ sẵn sàng vận hành và có tín hiệu thông báo cho người lái. Để kích hoạt chế độ này, người điều khiển phải thực hiện ít nhất hai thao tác chủ động riêng biệt, trong khi việc hủy chế độ chỉ cần một thao tác để có thể dừng xe nhanh trong trường hợp khẩn cấp.

Bên cạnh đó, xe máy điện sẽ không được phép khởi động để di chuyển khi đang cắm sạc. Hệ thống phải hiển thị liên tục trạng thái dung lượng pin và tự động phát cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh khi mức năng lượng xuống thấp.

Nếu được ban hành, quy chuẩn mới sẽ là cơ sở để kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với các dòng xe mô tô, xe gắn máy điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới trước khi lưu hành trên thị trường.