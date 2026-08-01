Xôn xao SJC thu mua vàng, kim cương của PNJ, Kim Lý

Vài ngày trở lại đây, nhiều hội nhóm trên Facebook lan truyền thông tin SJC triển khai tiếp nhận kim cương, trang sức kim cương và tài sản từ nhiều thương hiệu khác nhau bao gồm PNJ, Kim Lý và các thương hiệu đủ điều kiện kiểm định.

Theo thông tin lan truyền thì tài sản được SJC tiếp nhận gồm kim cương rời, có hoặc không có chứng thư, kim cương gắn trên trang sức, trang sức kim cương của PNJ, Kim Lý và các thương hiệu khác đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của SJC.

Khách có 2 lựa chọn. Một là quy đổi sang vàng tích lũy SJC. Hai là nhận tiền theo lộ trình: thanh toán 50% sau một ngày, nửa tháng sau trả tiếp 30% và thanh toán 20% còn lại sau 1 tháng kể từ thời điểm tiếp nhận. SJC cam kết thanh toán đủ 100% giá trị thu mua theo lộ trình đã xác nhận.

Thông tin SJC thu mua vàng của PNJ, Kim Lý lan truyền trên mạng xã hội, phía SJC khẳng định tin giả. Nguồn: MXH

Không chỉ trên các hội nhóm, một fanpage trên Facebook có tên “SJC Hồ Chí Minh” có tick xanh cũng thông báo nội dung tương tự: SJC triển khai chương trình thu mua tài sản - quy đổi giá trị sang vàng tích trữ SJC. Trang này thông tin bài bản về cách thức quy đổi, cách thức đăng ký bán…

Bài đăng đầu tiên về nội dung này là hôm 26/7, thu hút gần 2.000 lượt tương tác. Bài đăng tiếp theo chỉ sau đó một ngày và thu hút lượng tương tác lớn.

Thông tin này gây chú ý trên các hội nhóm, diễn đàn vàng do thị trường vàng bạc đá quý, kim cương có nhiều biến động thời gian qua. Kim Lý đóng cửa chưa mở lại. PNJ thu mua nhưng đưa ra quy định mới nên nhiều người sở hữu vàng có nhu cầu bán ra nhưng khó giao dịch được.

Khách giao dịch vàng tại trung tâm SJC TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt ngày 30/7, phía Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) khẳng định hiện nay doanh nghiệp không sở hữu và quản lý bất kỳ một fanpage nào trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đây, để tiếp cận khách hàng, SJC có sử dụng fanpage nhưng trước tình hình giả mạo, lừa đảo, doanh nghiệp đã ngưng kênh truyền thông này.

Do đó, phía SJC cho biết fanpage có tick xanh thông báo nội dung thu trên là giả mạo. SJC cũng không triển khai chương trình thu mua kim cương, trang sức hay các loại tài sản như nội dung fanpage giả mạo đăng tải.

Theo SJC, gần đây xuất hiện nhiều fanpage Facebook, tài khoản mạng xã hội và hội nhóm mạo danh thương hiệu để đăng thông tin mua bán vàng, nhận đặt cọc, giao dịch trực tuyến, livestream bán hàng hoặc quảng cáo các chương trình ưu đãi không chính thống, gây nhầm lẫn và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

SJC lưu ý khách vàng về vấn đề này, không thực hiện giao dịch mua bán vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức qua Facebook, Messenger hay bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Mọi giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các cửa hàng, chi nhánh và điểm giao dịch chính thức do doanh nghiệp công bố.