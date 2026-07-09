Cổ phiếu phập phù, lãi suất biến động, nhà đất đang ở 'điểm mua' tốt nhất?

"Kỷ nguyên của những biến động lớn"

Khảo sát của PV Tiền Phong tại hơn 30 ngân hàng cho thấy, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường hiện đạt 4,3% đối với kỳ hạn 12 tháng. Hiện, phần lớn ngân hàng vẫn tập trung trong vùng 6,6-6,9%/năm, cho thấy mặt bằng lãi suất huy động đang duy trì trạng thái ổn định và có xu hướng giảm.

Bất động sản vẫn là kênh tích lũy tài sản hấp dẫn trong dài hạn.

Khi lãi suất huy động giảm, kênh gửi tiết kiệm trở nên kém hấp dẫn hơn, từ đó thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản khác. Với nhóm bất động sản, mặt bằng lãi suất giảm giúp hạ chi phí vay mua nhà, qua đó kích thích nhu cầu ở thực và đầu tư. Doanh nghiệp bất động sản cũng giảm áp lực chi phí tài chính, cải thiện dòng tiền và khả năng triển khai dự án.

Ông Neil MacGregor - Tổng Giám đốc Savills Việt Nam - cho rằng, trong bối cảnh lạm phát quay trở lại và những căng thẳng địa chính trị kéo dài, nền kinh tế toàn cầu đang bước vào “kỷ nguyên của những biến động lớn”.

“Khi mối tương quan truyền thống thay đổi, cổ phiếu và trái phiếu có xu hướng biến động cùng chiều, các nhà đầu tư tổ chức buộc phải tái cấu trúc danh mục và tìm kiếm các công cụ phòng vệ có khả năng duy trì giá trị dài hạn. Bất động sản với lợi thế là tài sản hữu hình và khả năng tạo dòng tiền cho thuê ổn định, đang trở lại vị trí trung tâm trong chiến lược phân bổ vốn toàn cầu”, ông Neil MacGregor nói.

Tại Việt Nam, xu hướng này phản ánh rõ nét qua dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới trong quý I năm nay, với niềm tin mạnh mẽ từ các nhà đầu tư châu Á, dẫn đầu là Singapore (chiếm 52%) và Hàn Quốc (chiếm 36%).

“Việt Nam đang hưởng lợi từ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và xu hướng tái cấu trúc dòng vốn trong khu vực. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chất lượng của dòng vốn đầu tư. Chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những tài sản có nền tảng vận hành tốt, vị trí chiến lược và khả năng tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn”, ông Neil MacGregor khẳng định.

Bất động sản với lợi thế là tài sản hữu hình và khả năng tạo dòng tiền cho thuê ổn định, đang trở lại vị trí trung tâm trong chiến lược phân bổ vốn.

Ông David Jackson - Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam - cho rằng, bất động sản vẫn là kênh tích lũy tài sản hấp dẫn trong dài hạn. Sau giai đoạn sàng lọc mạnh, thị trường đang cho thấy xu hướng quay về giá trị thực. Bài học lớn là ưu tiên các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có pháp lý hoàn thiện, vị trí kết nối tốt, thanh khoản cao và có khả năng khai thác cho thuê ngay. Đây là những yếu tố giúp tài sản duy trì giá trị ngay cả khi thị trường biến động.

Có nên xuống tiền?

Ông Nguyễn Lê Hải Đăng - Phó Giám đốc Chiến lược và Đối ngoại, Công ty Bất động sản Smartland - cho biết, nhiều nhà đầu tư chọn chờ đợi lãi suất giảm để xuống tiền nhưng điều này có thể trở thành một cái bẫy. Bởi, khi lãi suất giảm, thanh khoản thị trường thường cải thiện, nhu cầu mua tăng lên, kéo theo giá bất động sản đi lên. Khi đó, chi phí đầu tư ban đầu cũng tăng, chưa chắc mang lại lợi thế như kỳ vọng.

Ông Tạ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Việt Á Real - cho biết, trong giai đoạn lãi suất cao hoặc thị trường trầm lắng, yếu tố cạnh tranh giảm, nhà đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn hơn và mức giá cũng ít bị “đẩy” lên quá cao. Đây cũng là giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, không chỉ với chủ đầu tư, dự án mà cả chính nhà đầu tư.

Quan trọng nhất, nhà đầu tư cần đảm bảo an toàn tài chính, kiểm soát tốt dòng tiền và hiểu rõ sản phẩm, thị trường mình tham gia. Khi đáp ứng được những yếu tố này, cơ hội đầu tư hiệu quả vẫn luôn tồn tại, ngay cả trong những thời điểm nhiều biến động.

Theo ông Kiên, khi mặt bằng lãi suất đang có xu hướng giảm, các ngân hàng bắt đầu nới điều kiện tín dụng, cùng với việc nhiều chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán giãn tiến độ, thị trường đang tạo ra những điều kiện dễ tiếp cận hơn cho người mua nhà.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Bảo - Tổng Giám đốc Công ty CP Bam Land - cho rằng, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn bản lề của một chu kỳ tăng trưởng mới và ở “điểm mua” tốt nhất, khi mặt bằng giá chưa phản ánh đầy đủ các động lực tăng giá trong tương lai, trong khi hàng loạt chính sách tiền tệ, đầu tư công và quy hoạch đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn bản lề của một chu kỳ tăng trưởng mới.

Hiện, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tung ra các chính sách ưu đãi để khuyến khích nhà đầu tư xuống tiền. Điển hình như Công ty Vinhomes công bố chương trình hỗ trợ lãi suất từ 0-6%/năm trong vòng 5 năm. Ông Bảo khẳng định, chính sách cố định lãi suất này của Vinhomes tạo ra “vùng đệm an toàn” kéo dài tới nửa thập kỷ, bảo vệ tuyệt đối cho khách hàng trước mọi biến động của thị trường tiền tệ.

Thông thường, các doanh nghiệp bất động sản khác chỉ đưa ra gói hỗ trợ lãi suất 12-24 tháng. Sau khi hết chính sách ưu đãi, nhà đầu tư vẫn đối mặt với rủi ro khi thị trường chưa bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Ngược lại, 60 tháng là khoảng thời gian “bảo hiểm chu kỳ” đủ dài, giúp nhà đầu tư an toàn vượt qua mọi chu kỳ điều chỉnh của thị trường và tiến sâu vào chu kỳ tăng trưởng mới.

“Với người mua để ở, chính sách này mang lại sự an tâm lâu dài khi kế hoạch tài chính được xác định ngay từ đầu. Áp lực trả nợ được kiểm soát, giúp khách hàng tập trung tận hưởng chất lượng sống thay vì lo ngại những biến động của chi phí vay vốn.

Với nhà đầu tư, khi chi phí vốn được “khóa” ở mức thấp trong thời gian dài, nhà đầu tư có thể tối ưu hiệu quả sử dụng đòn bẩy, kéo dài thời gian nắm giữ và chờ tài sản gia tăng giá trị”, ông Bảo nói.