Ô tô điện giá 200 triệu đồng ở Việt Nam: Giá rẻ nhưng người mua vẫn cân nhắc?

Ô tô điện giá khoảng 200 triệu đồng ở Việt Nam

Vậy với mức giá khoảng 200 triệu đồng, người Việt có thể lựa chọn bao nhiêu mẫu xe điện?

Ô tô điện Bestune Xiaoma

Bestune Xiaoma

Bestune Xiaoma là mẫu xe điện thuộc tập đoàn FAW. Tại Việt Nam, chú "tiểu mã" này được bán với giá 199 triệu đồng.

Đánh giá ô tô điện Bestune Xiaoma

Xe được trang bị một motor điện đặt sau cho công suất khoảng 20 kW, mô men xoắn cực đại 85 Nm. Bộ pin Lithium-ion dưới sàn xe có dung lượng 13,9 kWh, giúp chiếc xe có thể di chuyển khoảng 170 km/lần sạc. Điểm mạnh của mẫu xe là thiết kế trẻ trung và đa dạng màu sơn ngoại

Với mức giá 199 triệu, Xiaoma đương nhiên không sở hữu các tính năng an toàn ADAS hay trang bị nội thất hiện đại. Bestune không phải một thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam. Vì vậy để dễ dàng thu hút khách hàng, nhân viên tư vấn của hãng thường xuyên triển khai các ưu đãi tiền mặt đối với mẫu ôtô điện này.

Theo nhân viên tư vấn, khách hàng khi mua Bestune Xiaoma được tặng một bộ sạc cầm tay 3 kW, một năm bảo hiểm thân xe và mức giảm tiền mặt trị giá khoảng 5-10 triệu đồng tùy cơ sở. Số lượng đại lý hạn chế và khách hàng phải tự lo chỗ sạc khiến Xiaoma khá khó kiếm trên đường phố.

Ô tô điện Wuling Macaron

Wuling Macaron có giá khởi điểm khoảng 269 triệu đồng. Ảnh: W Car.

Giá của Wuling Macaron dao động 269-329 triệu đồng. Khách hàng khi mua xe được tặng gói sạc miễn phí 3 năm tại các trụ TMT Motor, bộ sạc 7 kW và phụ kiện chính hãng.

Đánh giá ô tô điện Wuling Macaron

Macaron có kích thước nhỉnh hơn và thể hiện rõ sự hoàn thiện về thiết kế lẫn trang bị dù vẫn mang phong cách dễ thương, hướng đến nhóm khách hàng nữ giới.

Xe có trục cơ sở 2.190 mm, chiều dài khoảng 3.256 mm với cấu hình 4 chỗ ngồi. Cả 2 phiên bản không có nhiều khác biệt về thiết kế, chủ yếu đến từ các trang bị trong khoang lái. Ở bản 205, táp lô được trang bị một màn hiển thị thông tin sau vô lăng. Các phím bấm cỡ lớn vật lý đặt ở trung tâm.

Xe được trang bị một motor điện cho công suất khoảng 40 mã lực, cho vận tốc tối đa 100 km/h. Tên gọi của mỗi phiên bản cũng ứng với phạm vi hoạt động của từng mẫu xe. Bộ pin dưới sàn cho phép di chuyển khoảng 205 hoặc 300 km/lần sạc.

TMT Motors vẫn tiếp tục kế hoạch của mình với xe điện, dù tốc độ triển khai khá chậm và khiến nhiều khách hàng mất dần sự kiên nhẫn. Doanh số xe Wuling vì thế vẫn còn hạn chế so với cơ hội mà hãng xe này có được khi mới mang về MiniEV.

Ô tô điện Nano S05

Ngoài ra, TMT Motors từng hé lộ sẽ ra mắt mẫu ô tô điện cỡ nhỏ 2 chỗ ngồi mang tên Nano S05 với giá chỉ từ 148 triệu đồng. Sản phẩm này từng có thông tin ra mắt vào tháng 6 nhưng đến nay chưa chính thức gia nhập thị trường.

Ô tô điện giá rẻ nhưng người mua vẫn cân nhắc?

Nhìn chung, với ngân sách khoảng 200 triệu đồng, người dùng trong nước chủ yếu có thể mua các mẫu xe điện mini. Ưu điểm của các dòng ô tô này là thiết kế trẻ trung, kích thước nhỏ gọn phù hợp di chuyển trong đô thị.

Dù vậy giá rẻ cũng đi kèm nhiều băn khoăn. Người mua quan tâm đến phạm vi di chuyển thực tế, thời gian sạc, độ bền pin, khả năng bảo hành, linh kiện thay thế và mức độ an toàn khi lưu thông cùng ô tô cỡ lớn. Với kích thước nhỏ và tầm hoạt động giới hạn, dòng xe này chủ yếu phù hợp nhu cầu nội đô.

Có thể thấy, ô tô điện giá rẻ đang tạo sức ép lớn lên doanh nghiệp ô tô trong nước. Áp lực này có thể tăng thêm nếu hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô được nới điều kiện kinh doanh.