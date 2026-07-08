Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/7 chưa ngừng giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 8/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 8/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 148,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 8/7, giá vàng trong nước ngày 8/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 8/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 8/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 8/7, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/7, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 8/7, tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,5 –148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144,3 – 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 8/7 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 104 USD/ounce, xuống mức 4.070 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.176 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, xuống vùng mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép trong ngắn hạn khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng những yếu tố hỗ trợ dài hạn đối với kim loại quý chưa biến mất.

Sau báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến, giá vàng từng phục hồi nhưng chưa thể vượt qua vùng 4.200 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, khi lực hỗ trợ từ thị trường lao động suy yếu bị cân bằng bởi áp lực từ lợi suất trái phiếu và đồng bạc xanh.

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.200-4.260 USD/ounce đang là khu vực kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua và duy trì trên vùng này, giá vàng có thể hướng tới các mốc cao hơn. Ngược lại, khu vực 4.091 USD/ounce được xem là hỗ trợ gần, trước khi thị trường kiểm định ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.070 USD/ounce (tương đương khoảng 129,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 8/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 8/7, giá vàng ngày 9/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.