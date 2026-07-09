Diện mạo hoàn toàn khác lạ của khu nhà học sinh, sinh viên tại Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội

Khu nhà học sinh, sinh viên tại Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội

Khu nhà học sinh, sinh viên tại Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm đang được sơn, sửa chuyển đổi thành nhà ở xã hội (NOXH).

Dự án này nằm ven cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ giao thông sôi động ở phía nam Hà Nội. Theo chủ đầu tư, công trình này được đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Trước đó, với tình trạng xây dựng rồi bỏ hoang gây lãng phí, UBND TP.Hà Nội đã có chủ trương thay đổi công năng các tòa nhà thuộc Dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) thành nhà ở xã hội cho thuê.

Hình ảnh các công nhân sơn sửa các toà nhà thuộc khu nhà học sinh, sinh viên tại Pháp Vân - Tứ Hiệp tháng 10/2025.

Đến nay, các toà nhà A2, A3, A4 tiếp tục được chỉnh trang, hoàn thiện. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy, việc sơn phủ chống thấm đã sắp hoàn thiện.

Hình ảnh ghi nhận ngày 4/7, các công nhân đang tích cực thi công dự án.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội làm chủ đầu tư tại các đơn nguyên A2, A3, A4 thuộc ô đất III.13.1 (quỹ đất 20%) khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Dự kiến việc cải tạo, nâng cấp tòa A2, A3 hoàn thành trong năm 2026, hoàn thành đầu tư xây dựng tòa A4 chậm nhất trong năm 2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội cho biết, quy mô dự án bao gồm cải tạo toà nhà A2 và nhà A3 có quy mô 19 tầng, 1 hầm với tổng số 768 căn hộ (trong đó 408 căn đối với nhà A2 và 360 căn đối với nhà A3); đồng thời hoàn thiện toà nhà A4 có quy mô 19 tầng, 1 tầng hầm (408 căn hộ).

Trước đó, dự án khu nhà học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp khởi công từ năm 2009 do TP.Hà Nội đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, trên khu đất có diện tích hơn 40.000m2. Tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng.

Nằm liền kề các toà nhà A2, A3, A4 là toà nhà A1 (màu vàng).

Khu nhà này hiện đã hoàn thiện, nhìn bên ngoài rất mới và khang trang.

Phía trước gắn biển khu nhà ở cho cho sinh, sinh viên Pháp Vân. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, nơi đây đang làm nhà cho sinh viên thuê, tuy nhiên số lượng người ở rất thấp. Các toà nhà A5, A6 cũng chung tình trạng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngoài dự án chuyển đổi nhà ở xã hội đang được triển khai, một số khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp sẽ được tối ưu hóa công năng làm nhà tạm cư phục vụ người dân sau giải phóng mặt bằng.

Các toà nhà thuộc dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp nằm cách trung tâm Hà Nội không xa. Hiện nay giao thông đi lại rất thuận tiện.

Lâu nay việc bỏ hoang nhiều toà nhà khiến không ít người dân tiếc nuối.

Phần vỉa hè phía trước các toà nhà A1, A2, A3, A4, A5, A6 đã được chỉnh trang, phần lòng đường tiếp giáp với cao tốc cũng được mở rộng hơn.

Đơn vị chức năng cũng đã lắp đặt các tấm vách chống ồn dài hàng trăm mét tại các toà nhà này.

Giao thông nội khu được hoàn thiện từ rất lâu.

Các tuyến xe buýt thuận lợi cho người dân đi lại.

Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp nằm ngay cạnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khu vực cửa ngõ giao thông sôi động của Hà Nội.

Các khu vực xung quanh khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang rất phát triển với nhiều dự án mở rộng đường, xây mới các khu đô thị, trung tâm thương mại, mở rộng công viên.