Đi tìm những mét vuông bạc tỷ: Bất động sản ở đâu đắt nhất Việt Nam?

Một mét vuông đất ở đâu đắt nhất Việt Nam?

Nếu chỉ nhìn vào bảng giá đất do Nhà nước ban hành, Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu cả nước với mức giá hơn 700 triệu đồng/m2 tại các tuyến phố cổ Hà Nội... Tuy nhiên, bước ra thị trường, những con số ấy mới chỉ là điểm khởi đầu. Không ít bất động sản tại các vị trí đắc địa đang được chào bán với giá gấp nhiều lần bảng giá đất.

Đi dọc từ Hà Nội, TP. HCM đến Đà Nẵng và Phú Quốc, có thể thấy một cuộc đua âm thầm nhưng đầy ấn tượng của những "mét vuông bạc tỷ".

Nếu phải chọn nơi có giá đất đắt nhất Việt Nam, phố cổ Hà Nội gần như không có đối thủ.

Nhiều nhà phố quanh hồ Hoàn Kiếm được rao bán từ 950 triệu đến 1,5 tỷ đồng/m2, cao hơn đáng kể bảng giá đất.

Theo bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026, giá đất vị trí 1 tại các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Khay, Lê Thái Tổ... đạt khoảng 702 triệu đồng/m2 - mức cao nhất cả nước. Nhưng trên thị trường, khoảng cách giữa "giá trên giấy" và "giá ngoài đời" vẫn rất lớn.

Khảo sát trên Batdongsan.com.vn cho thấy, nhiều căn nhà mặt phố quanh hồ Hoàn Kiếm đang được rao bán với giá từ 950 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/m2. Cá biệt, những toà khách sạn có khả năng tạo dòng tiền, nằm trên các tuyến phố thương mại sầm uất hoặc có diện tích đẹp còn được chào bán ở mức cao hơn đáng kể.

Nhiều khách sạn mặt phố tại khu vực trung tâm Hà Nội được chào bán với mức giá trên 2 tỷ đồng/m2 nhờ vị trí đắc địa và khả năng khai thác kinh doanh.

Điều đó đồng nghĩa, mỗi mét vuông đất tại khu vực phố cổ không chỉ được định giá bởi diện tích, mà còn bởi khả năng kinh doanh, giá trị lịch sử và sự khan hiếm gần như tuyệt đối của quỹ đất trung tâm.

Nếu Hà Nội là "vua" của phố cổ thì TP. HCM lại là "thủ phủ" của những bất động sản thương mại.

Các tuyến Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hai Bà Trưng hay Nguyễn Đình Chiểu từ lâu đã trở thành biểu tượng của bất động sản hạng sang. Giá rao bán tại nhiều vị trí dao động từ 1,5 - 2 tỷ đồng/m2, trong khi giá đất theo bảng giá của Nhà nước vẫn thấp hơn đáng kể khi những tuyến đường này dao động trong khoảng 687 triệu đồng/m2.

Bất động sản TP. HCM tại các tuyến Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi được rao bán phổ biến từ 1,5 - 2 tỷ đồng/m2, thuộc nhóm đắt đỏ nhất cả nước.

Rời hai đô thị lớn nhất cả nước, mặt bằng giá có phần "dễ chịu" hơn khi bảng giá đất và giá rao bán gần như đi ngang nhau. Chỉ số ít những sản phẩm có khả năng khai thác thương mại sẽ có giá nhỉnh hơn.

Tại Đà Nẵng, những tuyến đường ven sông Hàn như Bạch Đằng, Trần Phú hay dọc biển Võ Nguyên Giáp ghi nhận nhiều bất động sản được rao bán từ 350 - 400 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng, Trần Phú và dọc biển Võ Nguyên Giáp được rao bán khá sát bảng giá đất.

Trong khi đó tại Phú Quốc, những khu đất ven biển Bãi Trường, Bãi Khem, An Thới hay trung tâm Dương Đông nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm được săn đón nhưng mức giá cũng khá mềm hơn khi được rao bán từ 80 - 100 triệu đồng/m2

Trong khi đó tại Phú Quốc, mức giá hiện được rao bán phổ biến khoảng 80 - 100 triệu đồng/m2.

Không chỉ đất nền, chung cư cũng bước vào kỷ nguyên "mét vuông bạc tỷ"

Nếu như trước đây nhắc đến mức giá hàng trăm triệu hay cả tỷ đồng mỗi mét vuông, người ta thường nghĩ ngay đến nhà phố hoặc đất vàng trung tâm thì vài năm trở lại đây, cuộc đua đã lan sang cả phân khúc căn hộ.

Tại Hà Nội, dự án The Grand Hanoi tại số 22 - 24 Hàng Bài đang được chào bán với mức giá dao động khoảng 800 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng/m2. Đây được xem là một trong những dự án căn hộ có giá cao nhất thị trường hiện nay.

Trong khi đó, mặt bằng giá căn hộ mới tại Hà Nội cũng đã tăng lên trung bình hơn 100 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ mới tại Hà Nội tiếp tục duy trì mặt bằng cao, trung bình khoảng 128 triệu đồng/m2; nhiều dự án hạng sang đã tiệm cận hoặc vượt 1 tỷ đồng/m2.

Trong báo cáo về thị trường bất động sản quý 1/2026, Bộ Xây dựng cho biết, giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục duy trì đà tăng ổn định ở mức cao do chi phí nguyên vật liệu và tài chính tăng cao đẩy mặt bằng giá tiếp tục đi lên, như tại Hà Nội có giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, tại TP. HCM có giá bán trung bình 112 triệu/m2.

Đơn cử, tại Hà Nội, Dự án The Sapphire- Vinhomes Smart City có giá rao bán từ 85 -93 triệu đồng/m2; Dự án khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân Vihacomplex có giá rao bán từ 98 - 115 triệu đồng/m2; Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) có giá rao bán giá từ 108 - 118 triệu đồng/m2; Eco Lake View (Hoàng Mai) có giá rao bán giá từ 88 - 97 triệu đồng/m2; Dự án Imperia Sola Park có giá rao bán giá từ 83 - 96 triệu đồng/m2;...

Thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh ghi nhận giá sơ cấp trung bình khoảng 112 triệu đồng/m2, trong khi nhiều dự án cao cấp đã vượt mốc 120 triệu đồng/m2.

TP. HCM cũng không đứng ngoài cuộc chơi với các dự án như Carillon Apartment có giá rao bán từ 68 - 81 triệu đồng/m2; Dự án Garden Gate có giá rao bán từ 95 - 102 triệu đồng/m2; Dự án Republic Plaza, Đường Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất (trước là phường 4, Quận Tân Bình) có giá rao bán từ 52 - 59 triệu đồng/m2; Dự án The Aurora Phú Mỹ Hưng có giá rao bán từ 120 - 130 triệu đồng/m2; Masteri Thảo Điền Eco Green Sài Gòn có giá rao bán từ 112 - 134 triệu đồng/m2;...

Điều đáng nói là nếu trước đây người mua bỏ tiền để sở hữu một vị trí đắc địa thì nay họ còn trả tiền cho hệ tiện ích, dịch vụ quản gia, thương hiệu quốc tế, tầm nhìn và trải nghiệm sống. Giá trị của căn hộ vì thế không còn chỉ nằm ở diện tích sử dụng.

Điều gì làm nên một mét vuông bạc tỷ?

Nhìn vào bản đồ bất động sản Việt Nam, dễ thấy mỗi "tọa độ vàng" đều có một câu chuyện riêng.

Phố cổ Hà Nội đắt vì quỹ đất gần như không thể mở rộng sau hàng trăm năm hình thành. Trung tâm TP. HCM có giá cao nhờ khả năng khai thác thương mại và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, ở phân khúc căn hộ, yếu tố vị trí vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng không còn là tất cả. Thương hiệu chủ đầu tư, chất lượng quản lý vận hành, số lượng giới hạn và trải nghiệm sống đã trở thành những yếu tố tạo nên mức giá chưa từng có.

Nếu cách đây một thập kỷ, khái niệm "mét vuông bạc tỷ" còn là điều hiếm gặp thì nay, từ đất nền, nhà phố đến căn hộ siêu sang, những cột mốc ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều.