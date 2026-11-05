Cổ phiếu của tỷ phú Elon Musk lao dốc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Cổ phiếu Tesla và SpaceX - 2 công ty do tỷ phú Elon Musk điều hành đều giảm hơn 3%, trong bối cảnh ông Elon Musk đã chi hàng trăm triệu USD để hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả bầu cử được cho là có thể tạo ra những thách thức mới đối với các hoạt động kinh doanh của tỷ phú này, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.

Một trong những nguyên nhân khiến giới đầu tư lo ngại, là khả năng các chính quyền bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, sẽ siết chặt quy định đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Một số ứng viên đảng Dân chủ vừa giành chiến thắng tại các bang lớn như Texas, Ohio và Georgia từng đề xuất, tạm dừng hoặc hạn chế phát triển các dự án trung tâm dữ liệu mới.

Cổ phiếu Tesla và SpaceX chịu áp lực bán tháo lớn khi cục diện chính trường Mỹ thay đổi - Ảnh: Yahoo Finance

Các chuyên gia của Morgan Stanley cảnh báo, kết quả bầu cử có thể tạo ra tâm lý tiêu cực đối với lĩnh vực AI, trong khi Goldman Sachs ước tính, những hạn chế ở cấp bang và địa phương có thể ảnh hưởng tới khoảng 45% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến mở rộng tại Mỹ.

Trong khi đó, cổ phiếu Trump Media & Technology Group - công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump giảm tới 25%, xuống mức thấp kỷ lục.

Diễn biến này trái ngược với đà tăng mạnh trên Phố Wall. Chỉ số Dow Jones tăng 1.569 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Chỉ số S&P 500 tăng 1,58%, Nasdaq tăng 1,4%, trong khi giá dầu giảm hơn 9%.

Giới phân tích cho rằng, chiến thắng của đảng Dân chủ đã giúp giảm bớt sự bất định chính trị, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng Quốc hội mới sẽ hạn chế một số chính sách kinh tế gây tranh cãi của Tổng thống Trump, trong đó có thuế quan và cuộc chiến với Iran.

Kết quả bầu cử cũng có thể khiến các doanh nghiệp có quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump đối mặt với nguy cơ bị Quốc hội điều tra, khi đảng Dân chủ chính thức tiếp quản quyền kiểm soát lưỡng viện vào tháng 1/2027.