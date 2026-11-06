Tuyển người lên núi ngắm tuyết, trả lương gần 3.000 USD

Theo thông báo trên tài khoản WeChat của khu thắng cảnh núi Lão Quân ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam hôm 2/11, ứng viên cả nước, trừ nhân viên, đều có thể làm "đại sứ trải nghiệm băng tuyết". Người dự tuyển cần có kinh nghiệm chụp ảnh, quay - dựng phim, có thiết bị ghi hình và khả năng sản xuất nội dung độc lập. Tài khoản Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc) phải hoạt động ít nhất 30 ngày và đăng tối thiểu 10 video.

Khu thắng cảnh núi Lão Quân tuyển ba người lên đỉnh núi làm "đại sứ trải nghiệm băng tuyết". Ảnh: China Reporter

Trong thời gian lưu trú trên đỉnh núi, những người được chọn sẽ phối hợp với khu du lịch để quảng bá các hoạt động và ghi lại cảnh sắc tuyết cùng trải nghiệm hàng ngày. Để ứng tuyển, thí sinh đăng video tự quay về núi Lão Quân trên Douyin từ ngày 3 đến 10/11. Ban tổ chức đánh giá dựa trên lượt thích, chất lượng nội dung, khả năng lan tỏa và mức độ tuân thủ quy định của tài khoản. Những người vào vòng tuyển chọn phải cung cấp số liệu lượt xem và video quay màn hình để xác thực thông tin bài đăng.

Đây không phải lần đầu khu thắng cảnh núi Lão Quân tuyển người làm công việc trải nghiệm thiên nhiên với thù lao cao. Hồi tháng 7, nơi này từng trả khoảng 8.200 USD cho một người làm nhiệm vụ quan sát biển mây trong 30 ngày, kèm chi phí ăn ở.

Người được chọn phải sống trên đỉnh núi từ ngày 16/7 đến 15/8, mỗi ngày quay và đăng ít nhất một video ghi lại cảnh mây trôi giữa các đỉnh núi. Việc tuyển chọn cũng được thực hiện qua Douyin, với tiêu chí dựa trên lượt thích, chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận người xem.

Hồi tháng 7, khu thắng cảnh núi Lão Quân từng trả khoảng 8.200 USD cho một người làm nhiệm vụ quan sát biển mây trong 30 ngày. Ảnh: Imagine China

Núi Lão Quân nằm ở tỉnh Hà Nam, nổi tiếng với những đỉnh núi ẩn hiện giữa biển mây và các công trình kiến trúc Đạo giáo. Vào mùa đông, nơi đây thu hút du khách nhờ khung cảnh núi rừng phủ tuyết trắng.

Những năm gần đây, nhiều khu du lịch tại Trung Quốc triển khai các chiến dịch tuyển dụng trên mạng xã hội để quảng bá cảnh quan và thu hút khách. Thông qua việc kết hợp trải nghiệm thực tế với sản xuất video ngắn, các điểm đến tận dụng chính người tham gia tuyển dụng như những nhà sáng tạo nội dung quảng bá du lịch.